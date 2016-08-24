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Шойгу принял решение резко усилить военную группировку на Дальнем Востоке
Министерство обороны России планирует сформировать дивизию береговой охраны на Чукотском направлении, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«В 2018 году планируется сформировать дивизию береговой обороны на Чукотском операционном направлении», - заявил он.
Ранее в этот же день Шойгу сообщил, что коллегия Минобороны обсудит перспективы размещения войск на Курильских островах. По его словам, с этой целью с апреля по июнь силами Тихоокеанского флота была проведена экспедиция на острова Матуа и Парамушир, сообщает РИА «Новости».
Переоснащение курильской группировки началось в 2010-2011 годах. В начале 2016-го Шойгу сообщил, что в нынешнем году планируется завершить формирование военной инфраструктуры на Курильских островах, оптимизировав штат расквартированных там частей. В настоящее время основу российских войск на островах по-прежнему составляет 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия с частями усиления, входящая в состав Восточного военного округа.
В ходе развития военной инфраструктуры на Курилах планируется создать несколько новых пунктов базирования, в том числе на ранее оставленных военными островах.
Напомним, что на днях деловая газета "Золотой Рог" сообщила о планах Минобороны обновить подводную группировку ТОФ. Читайте подробности в материале "ТОФ ждет серьезное обновление подводных сил".
Фото Vesti.Ru.
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Комментарии
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Большой брат19:47, 24.08.2016#
"Шойгу принял решение резко усилить военную группировку на Дальнем Востоке"!!!!!А подчинённые господина министра в курсе его планов?! Это не юмор, это жизненная данность. Работа отдельных "офицеров" создаёт впечатление обыкновенного саботажа военной реформы!!!Случай с моим знакомым, произошёл года полтора назад. Он мичман, в запасе, чуть больше тридцати. После четвёртого или пятого настой
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После четвёртого или пятого настойчивого приглашения вернуться на контрактную службу от военкомата, принимает решение снова служить Родине. Долго ищет место, город-край-другой регион. . . Наконец, через несколько месяцев мытарств, ему посчастливилось получить отношение в одной из частей края. Документы собраны, медкомиссия пройдена, отношение приложил-отправили в часть. Ждёт вызова. С работы увольняется, съёмную хату освобождает, ведь документы собраны и отправлены по правилам, причин отказать нет. Отказал-бы командир, не дав отношение, казалось-бы. . . . Однако через три месяца тишины, сам созванивается с канцелярией части и получает убийственный ответ: "Командующий армией Вам отказал, потому-что мы неправильно составили Ваше представление". Документы возвращены в военкомат!
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Министерство Обороны отказало кандидату, на которого само потратило государственные деньги, обучив его военной специальности. Отказало по причине того, чт о военнослужащие этого самого министерства не в состоянии правильно оформить документы к заключению контракта. Причём эта тупость пошла от местного делопроизводителя, а отмахнулись все: от Салмина до Горемыкина, указали на порядок заключения контракта , обозначенный в законе. Господа генералы, Вы сами эти сами положения Закона почитайте, глупость ситуации оцените, вместо того, что-б отписки слать! Просто какой-то анекдот очередной получился про МО!!!
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Здесь граду на века стоятьВо славу прадеду и деду!Здесь грудью встанет наша ратьНазло надменному соседу. А чтобы внешняя угрозаМал-мал остыла от психоза, Природой было учтеноВ Аляску прорубить окно. Так было триста лет назад, Тогда вражина был не радИ драпал, спрятав хвост под зад. Так будет с нынешним врагомНа нашем фланге боевом.