Шойгу принял решение резко усилить военную группировку на Дальнем Востоке

Министерство обороны России планирует сформировать дивизию береговой охраны на Чукотском направлении, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«В 2018 году планируется сформировать дивизию береговой обороны на Чукотском операционном направлении», - заявил он.

Ранее в этот же день Шойгу сообщил, что коллегия Минобороны обсудит перспективы размещения войск на Курильских островах. По его словам, с этой целью с апреля по июнь силами Тихоокеанского флота была проведена экспедиция на острова Матуа и Парамушир, сообщает РИА «Новости».

Переоснащение курильской группировки началось в 2010-2011 годах. В начале 2016-го Шойгу сообщил, что в нынешнем году планируется завершить формирование военной инфраструктуры на Курильских островах, оптимизировав штат расквартированных там частей. В настоящее время основу российских войск на островах по-прежнему составляет 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия с частями усиления, входящая в состав Восточного военного округа.

В ходе развития военной инфраструктуры на Курилах планируется создать несколько новых пунктов базирования, в том числе на ранее оставленных военными островах.

Напомним, что на днях деловая газета "Золотой Рог" сообщила о планах Минобороны обновить подводную группировку ТОФ. Читайте подробности в материале "ТОФ ждет серьезное обновление подводных сил".

Фото Vesti.Ru.