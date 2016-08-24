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Ким Чен Ын опять занимался этим у берегов Приморья
КДНР запустила с подводной лодки баллистическую ракету, передает «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Запуск был произведен в среду, 24 августа, в 05:00 по местному времени (23:00 мск вторника) неподалеку от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо.
РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала NHK передает, что, по данным Минобороны Японии, ракета пролетела несколько сотен километров и упала в Японское море. Ущерба японским судам, находящимся в этой акватории, пуск ракеты ущерба не причинил.
По мнению южнокорейских и японских экспертов, пуск произведен в ответ на начавшиеся в понедельник, 22 августа, совместные учения военных Южной Кореи и США.
2 августа Стратегическое командование США заявило, что зафиксировало одновременный пуск двух запущенных КНДР баллистических ракет средней дальности. Одна ракета, по его данным, взорвалась сразу после запуска, а полет второй «отслеживался над Северной Кореей и в Японском море».
6 января Северная Корея провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли, тем самым нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез ужесточил санкции в адрес Пхеньяна.
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