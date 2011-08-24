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Абитуриенты обратились в РСС с жалобами на приемную кампанию

24 Августа 2011, 21:16 | Дальний Восток

Десятки российских абитуриентов, которым не удалось поступить в вузы в этом году, обратились в Российский студенческий союз с жалобами на приемную кампанию и коррупционные схемы в вузах, сообщили РИА Новости в студенческой организации. Как оказалось, по итогам приема, в вузы на бюджет зачислили абитуриентов с более низкими баллами, а приемная комиссия при этом даже не поставила в известность поступающих, которые по баллам ЕГЭ оказались лучше.

Абитуриента Валерия Ворожбаева из Калужской области пыталась поступить в Московский государственный лингвистический университет.

"Во время первой волны у меня был небольшой рейтинг, ниже 400 места. С таким рейтингом поступить практически невозможно. Однако и после второй волны я осталась на таком же месте в рейтинге", - рассказала Ворожбаева РИА Новости.

По словам девушки, ее мама уже после того, как приемная кампания завершилась полностью, на сайте университета посмотрела списки зачисленных.

"И что вы думаете! Там в списках оказались зачисленными абитуриенты с баллами по ЕГЭ ниже, чем у меня", - сказала она. У самой Ворожбаевой по ЕГЭ 229 баллов, а на факультет юриспруденции попали в результате абитуриенты с 226-225 баллами.

"Куда, спрашивается, делись 400 человек, которые передо мной стояли в рейтинге? Как будто испарились! И почему девочке, у которой было 225 баллов по ЕГЭ, приемная комиссия позвонила по телефону и предупредила, а мне - нет?", - удивляется бывшая школьница. Ворожбаева не стала разбираться с вузом, она написала жалобу в общественную организацию "Российский студенческий союз".

Другой абитуриент Денис из Чувашии, отказавшийся назвать свою фамилию, рассказал РИА Новости, что во время поступления столкнулся с такой же ситуацией. "Меня возмутило то, что люди с такими же баллами, даже меньше моих, поступили в Московский государственный строительный университет", - сказал он.

Денис отметил, что ему, так же как и Валерии Ворожбаевой, никто из приемной комиссии не позвонил и не предложил принести оригиналы своих документов на зачисление. "Мне никто не позвонил. Это же их обязанность - предупредить", - заметил абитуриент. Он подчеркнул, что несмотря на то, что его баллы по ЕГЭ не были высокими - 213 баллов, в вуз поступили абитуриенты даже с 212 баллами.

Денис обратился в приемную комиссию университета с целью доказать свою правоту.

"Заместитель председателя приемной комиссии признала факт нарушения. Но мы договорились, что в следующем году меня переведут на обучение из чувашского филиала этого вуза в Москву без экзаменов", - сказал он. При этом Денис отметил, что в приемной комиссии пытались объяснить свой выбор абитуриентов. "Они сказали, что оценивали все показатели, даже портфолио", - сказал абитуриент.

При этом, по словам председателя студсоюза Артема Хромова, приемная комиссия не имела никакого права отбирать абитуриентов, ориентируясь на портфолио. "Это явная дискриминация", - сказал он РИА Новости.

В целом же, по его словам, в студсоюз поступило около 30 подобных обращений от обиженных абитуриентов.

"Мы изучили эту еще одну коррупционную схему. Приемная комиссия специально не информирует абитуриентов, чтобы они не приносили свои оригинальные документы и чтобы освобождались места. А потом на эти места проводят либо своих людей, либо тех, кто заплатил", - заметил Хромов. Также, вузы могут просто разубеждать абитуриентов приносить свои документы, говоря, что все места заняты и шанса на зачисление в вуз нет. "Такие случаи тоже мы видим", - добавил он.

По словам Хромова, такая схема действует не только в Москве, но и во многих других крупных городах России, где поток абитуриентов очень большой.

Хромов считает, что необходимо обязать вузы предупреждать абитуриентов о возможном зачислении по телефону с соответствующей аудиозаписью или через почтовые извещения.

Получить комментарии упомянутых вузов РИА Новости пока не удалось. .

Автор: "РИА Новости"
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