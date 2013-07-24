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Моста на Сахалин пока не будет. Зато будут новые паромы
Новые паромы построят к 2018 году на острове Сахалин. Объем финансирования из федерального бюджета составит более 5,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток». Сообщается, что Министерство транспорта РФ вплотную занялось развитием транспортной инфраструктуры Сахалинской области.
«Паромный флот компании состоит из четырех паромов типа «Сахалин». При их помощи ежедневно на остров Сахалин с материка доставляются грузы различного рода, в том числе автомобили и железнодорожные вагоны. Также три из четырех паромов («Сахалин 7», «Сахалин 8» и «Сахалин 9») осуществляют перевозку пассажиров», - сообщил Interfax-Russia.ru ведущий консультант отдела автомобильного, морского и железнодорожного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Михаил НОСКОВ.
В настоящее время, по данным министра транспорта РФ Максима СОКОЛОВА, которые он привел на совещании с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Южно-Сахалинске, на паромную переправу «Холмск - Ванино» приходится 75% всех грузовых перевозок на Сахалине. Кроме того, в среднем в течение года три парома перевозят более 60 тысяч пассажиров.
Тем временем, по данным министра транспорта РФ Максима Соколова, в будущем паромный парк переправы «Холмск - Ванино» пополнится двумя новыми грузопассажирскими паромами. По его словам, действующие паромы, хоть их регулярно и модернизирует Сахалинское морское пароходство, уже давно устарели. Так, «Сахалин-7» был построен в 1982 году, «Сахалин-8» – в 1985 году, «Сахалин-9» – в 1986 году, а самый молодой из них - «Сахалин-10» – в 1992 году.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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