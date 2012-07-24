Минобрнауки вводит систему электронной маркировки дипломов

Видимо, новый министр образования и науки РФ хочет переделать абсолютно всю систему российского образования. Мало того, что в школах постоянно идут нескончаемые реформы, вводятся новые дисциплины, дети постоянно участвует в разнообразных пилотных проектах, так еще вводятся и новые образовательные стандарты, сокращается число вузов. Об этом сообщает сайт eduhelp.info.

Однако Минобрнауки во главе с Дмитрием ЛИВАНОВЫМ не будет останавливаться на достигнутом, и в ближайшее время хочет создать специальную систему электронной маркировки дипломов выпускников школ, колледжей и вузов. По мнению чиновников, данный вид защиты поможет бороться с подделками, подтверждая подлинность документа.

В качестве «защитника» будет использоваться радиочастотная метка, подобная той, которая сейчас имеется на банковских карточках. Для работы с встроенным радиочастотным чипом будет использоваться специальный считыватель по примеру купюроприёмника в банкоматах.

Дипломы XXI века начнут вручать уже в следующем году.

Как пояснил Александр АДАМСКИЙ - научный руководитель института развития и образования «Эврика», «чип, в котором хранится информация, позволяет собрать портфолио с достижениями ребенка. Это будет замена кучи бумажек современным носителем. При этом сертификат ЕГЭ и данные о ребенке будут «в одном флаконе».

«Золотой Рог».