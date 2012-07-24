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Минобрнауки вводит систему электронной маркировки дипломов
Видимо, новый министр образования и науки РФ хочет переделать абсолютно всю систему российского образования. Мало того, что в школах постоянно идут нескончаемые реформы, вводятся новые дисциплины, дети постоянно участвует в разнообразных пилотных проектах, так еще вводятся и новые образовательные стандарты, сокращается число вузов. Об этом сообщает сайт eduhelp.info.
Однако Минобрнауки во главе с Дмитрием ЛИВАНОВЫМ не будет останавливаться на достигнутом, и в ближайшее время хочет создать специальную систему электронной маркировки дипломов выпускников школ, колледжей и вузов. По мнению чиновников, данный вид защиты поможет бороться с подделками, подтверждая подлинность документа.
В качестве «защитника» будет использоваться радиочастотная метка, подобная той, которая сейчас имеется на банковских карточках. Для работы с встроенным радиочастотным чипом будет использоваться специальный считыватель по примеру купюроприёмника в банкоматах.
Дипломы XXI века начнут вручать уже в следующем году.
Как пояснил Александр АДАМСКИЙ - научный руководитель института развития и образования «Эврика», «чип, в котором хранится информация, позволяет собрать портфолио с достижениями ребенка. Это будет замена кучи бумажек современным носителем. При этом сертификат ЕГЭ и данные о ребенке будут «в одном флаконе».
«Золотой Рог».
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