Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин опять прошелся по "дальневосточному гектару"
По итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 15 июня 2017 года, вышел перечень поручений Президента России. Одно из поручений ставит задачу по повышению эффективности реализации программы «Дальневосточный гектар», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Так, глава государства поручил ускорить осуществление государственного кадастрового учёта земельных участков, расположенных на территориях дальневосточных регионов, и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. Также должна быть обеспечена достоверность данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ, его бесперебойная работа и внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих упрощение механизма предоставления земельных участков. Поручения должны быть выполнены до конца года.
Напомним, в ходе «прямой линии» главе государства был задан вопрос о предоставлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», расположенных на территориях охотугодий. По словам жителя Приморья, он пытался получить землю на территории края, но положительного решения так и не дождался. Как пояснили специалисты, во время рассмотрения заявки они выявили наложение границ участка на территорию охотничьих угодий. В связи с этим было приостановлено рассмотрение обращения гражданина.
«Проблема заключается в том, что сегодня нет нормального кадастра (примечание – кадастровой карты). Очень много ведомственной земли: и Минобороны, и Академии наук, и все, что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле реально другое. Поэтому вам номер кадастровый выдали, а когда начали проверять, а там, наверняка, какие-то несовпадения», - отметил Владимир Путин.
Стоит отметить, что Минвостокразвития России уже подготовило и внесло в Государственную Думу законопроект, который позволит увеличить площадь «открытых земель».
«Минвостокразвития разработало проект закона, и он в мае Правительством России был направлен в Государственную Думу на рассмотрение. Хочу отметить, что закон о «дальневосточном гектаре» - беспрецедентный. Но, как и все новаторские законы, он требует «отшлифовки» и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, по которым необходимо дополнительное законодательное урегулирование и расшивка «узких мест». Мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По словам Министра, перед регионами была поставлена задача, чтобы все обратившиеся за земельным участком граждане получили землю. Отметим, на сегодня уже подано больше 94 тысяч заявок на получение участка. Из них почти треть уже получили положительный ответ.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов