Путин опять прошелся по "дальневосточному гектару"

По итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 15 июня 2017 года, вышел перечень поручений Президента России. Одно из поручений ставит задачу по повышению эффективности реализации программы «Дальневосточный гектар», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, глава государства поручил ускорить осуществление государственного кадастрового учёта земельных участков, расположенных на территориях дальневосточных регионов, и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. Также должна быть обеспечена достоверность данных, содержащихся на официальном сайте федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ, его бесперебойная работа и внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих упрощение механизма предоставления земельных участков. Поручения должны быть выполнены до конца года.

Напомним, в ходе «прямой линии» главе государства был задан вопрос о предоставлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», расположенных на территориях охотугодий. По словам жителя Приморья, он пытался получить землю на территории края, но положительного решения так и не дождался. Как пояснили специалисты, во время рассмотрения заявки они выявили наложение границ участка на территорию охотничьих угодий. В связи с этим было приостановлено рассмотрение обращения гражданина.

«Проблема заключается в том, что сегодня нет нормального кадастра (примечание – кадастровой карты). Очень много ведомственной земли: и Минобороны, и Академии наук, и все, что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле реально другое. Поэтому вам номер кадастровый выдали, а когда начали проверять, а там, наверняка, какие-то несовпадения», - отметил Владимир Путин.

Стоит отметить, что Минвостокразвития России уже подготовило и внесло в Государственную Думу законопроект, который позволит увеличить площадь «открытых земель».

«Минвостокразвития разработало проект закона, и он в мае Правительством России был направлен в Государственную Думу на рассмотрение. Хочу отметить, что закон о «дальневосточном гектаре» - беспрецедентный. Но, как и все новаторские законы, он требует «отшлифовки» и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, по которым необходимо дополнительное законодательное урегулирование и расшивка «узких мест». Мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам Министра, перед регионами была поставлена задача, чтобы все обратившиеся за земельным участком граждане получили землю. Отметим, на сегодня уже подано больше 94 тысяч заявок на получение участка. Из них почти треть уже получили положительный ответ.