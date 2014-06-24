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Козерогам стоит бежать в газету давать рекламу
Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня
Овен. Очень удачно эта неделя сложится для типичных Овнов. Вы сможете повысить уровень доходов и выгодно распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами. Это благоприятное время для совершения покупок, вложения денег в ремонт и приобретение недвижимости.
Телец. Тельцам рекомендуется использовать эту неделю для расширения и укрепления деловых связей. Не ждите, когда вам кто-то предложит выгодное сотрудничество, первыми проявляйте инициативу. Также это удачное время для учебы, поездок и заключения торговых сделок.
Близнецы. У многих Близнецов на этой неделе появится шанс повысить свой уровень доходов, особенно у тех, кто помимо основной работы выполняет частные заказы. Это благоприятное время для участия в краткосрочных проектах.
Рак. Оптимистичный настрой Раков и уверенность в своих силах сыграют решающую роль в достижении успеха на этой неделе. Старайтесь не оглядываться назад и уделить пристальное внимание перспективным направлениям развития. Успешно сложится процесс освоения новой техники, а также составление планов на будущее.
Лев. Многим Львам на этой неделе удастся укрепить свои позиции в карьере. Не исключено, что немаловажную роль в этом сыграет влиятельный покровитель, который будет оказывать вам тайную поддержку. Это подходящее время для установления более доверительных отношений с начальством.
Дева. Девам на этой неделе удастся заполнить пробелы в знаниях и повысить уровень своей профессиональной квалификации. Используйте свободное время для профессионального обучения и обмена мнениями. Это положительно отразится на вашей деловой репутации.
Весы. У Весов это одна из наиболее удачных недель. Вы сможете укрепить свои позиции в карьере и решить вопросы, стоящие на повестке дня. Внешние обстоятельства складываются благоприятно для карьерного продвижения.
Скорпион. Скорпионам рекомендуется активнее сотрудничать с коллегами. Если вы загружены работой, можно делегировать часть своих обязанностей деловым партнерам. Также это подходящее время для ведения переговоров и юридического оформления договорных отношений.
Стрелец. Эта неделя благоприятствует технической модернизации, нацеленной на повышение производительности труда. Звезды благоволят Стрельцам, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, а также бытовой техники.
Козерог. Козероги, работающие в сфере услуг, на этой неделе смогут значительно расширить клиентскую базу. Также это хорошее время для проведения рекламных кампаний: например, для продвижения товара в печатных изданиях, а также онлайн.
Водолей. Водолеи на этой неделе смогут выполнить большой объем работы и довести многие дела до полного завершения. Это прекрасное время для офисных служащих, занятых подготовкой отчетной документации. Также успех ждет работников коммунальных служб и тех, кто имеет отношение к строительству.
Рыбы. Рыбам на этой неделе удастся расширить полезные знакомства и успешно урегулировать многие вопросы, касающиеся получения важной информации. Это удачное время для проведения рекламных акций. Легко и быстро смогут быть решены вопросы в торговой и транспортной сферах.
Goroskops.Com.
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