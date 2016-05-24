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Байкал может исчезнуть с лица земли
Озеро Байкал находится под угрозой экологической катастрофы, и если не предпринять мер, может исчезнуть как в свое время Аральское море. Запланированное Монголией строительство трех крупных гидростанций на реке Селенга (обеспечивает до 80% поступления воды в озеро) и ее притоках (первая ГЭС — «Шурэн» мощностью 245 МВт — на Селенге, вторая и третья ГЭС — на притоках: Эгийн-голе — 220 МВт, Орхоне — 100 МВт) окажет необратимое негативное воздействие на экологическое состояние Байкала — такие данные были приведены на закрытом совещании в Минэнерго.
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом рассказали несколько источников в правительстве и в ведущих энергетических компаниях газете «Известия». Общественники и государственники обеспокоены надвигающейся угрозой. Но чтобы отменить строительство, нужно предложить Монголии что-то взамен, так как ее не устраивают экономические условия, на которых Россия поставляет ей электроэнергию. У проекта новых ГЭС уже нашелся спонсор в лице одного китайского банка, который только на инфраструктуру выделил $827 млн. Российские ведомства сейчас ведут активный поиск альтернативы обеспечения электроэнергией монгольской стороны.
Первый раунд переговоров и экспертных консультаций по этой теме состоялся 11 апреля в Минприроды. Из документа следует, что для определения рисков проекта необходимо провести «комплексную экологическую, социальную и экономическую оценку реализации энергетических и водохозяйственных проектов Монголии и их воздействия на реку Селенга и озеро Байкал». В процессе строительства гидросооружений, наполнения водохранилищ и их дальнейшей эксплуатации, с началом суточного и сезонного регулирования стоков существенно изменится гидрологический режим рек на участках, расположенных как выше по течению, так и нижележащих. Изменятся многие из сложившихся природных процессов: атмосферных, биологических, гидрологических и геологических. Возможно изменение стока наносов, изменятся качество воды, ее ледовый и температурный режим, дополнительное выделение парниковых газов, ведущих к изменению климата, возникнет угроза подтоплений территорий. Негативное влияние скажется и на миграции животных, особенно редких вид рыб. Помимо прочего, реализация гидротехнических проектов может создать дополнительные сейсмические, эпидемиологические и другие риски, сказано в протоколе.
Кроме того, в ходе заседания российская сторона выразила обеспокоенность отсутствием подробной и достоверной информации о крупнейшей планируемой к сооружению в бассейне Селенги ГЭС Эгийн-Гол. Заметив, что ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) по планируемым ГЭС должна быть в открытом доступе до начала финансирования строительства этого гидроузла.
Директор Байкальского заповедника Василий Сутула считает, что регулирование уровня воды в реке при помощи ГЭС, изменение зеркала испаряемой воды могут негативно отразиться на уникальной экосистеме дельты Селенги, в частности, повлиять на гнездование птиц, нерестилища для рыб.
— К тому же электроэнергия с ГЭС потенциально может предназначаться для рудной промышленности, а это риск того, что в реку, а затем и в озеро могут попасть ее отходы и другие загрязняющие вещества, — предположил он.
Второй этап закрытого совещания об альтернативных вариантах обеспечения монгольской стороны электроэнергией состоялся уже в Минэнерго. Представители российских энергетических компаний высказали на нем свои предложения, которые в эти дни будут переданы Монголии на российско-монгольских экспертных консультациях.
По информации «Известий», на этом совещании было внесено несколько предложений.
Совместно с НП «Советом Рынка» ПАО «Интер РАО» предлагает проанализировать варианты оптимизации цены покупки, особенно обратить внимание на рост цен ДПМ (договор поставки мощности). По подсчетам экспертов, цена электроэнергии для Монголии увеличилась на 88% в год вместо привычных 12-13%. Компания уже выступила с инициативой изменить коэффициент входящей мощности, что удешевило бы стоимость электроэнергии для страны.
«Россети» в качестве альтернативы предлагают развивать сетевую инфраструктуру, построить сети на юге Монголии, направлять в страну излишки из Бурятии, Забайкалья, Иркутска.
«Русгидро», в свою очередь, предложил актуализировать схему сетевой инфраструктуры Монголии, а «Гидропроект» — рассмотреть вариант отказа от ГЭС «Шурэн» (гидроэлектростанция) в пользу ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) и ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция).
Для расширения поставок электроэнергии из Сибири в Монголию необходимо доработать правила рынка электроэнергии и мощности, исключив из экспортной стоимости договора поставки мощности и вынужденную генерацию, прокомментировали «Известиям» в «Евросибэнерго».
— Это позволит покрыть весь спрос Монголии без ущерба Селенге и Байкалу. Ранее объем поставок только из Иркутской области достигал 900 млн квт.ч, а это примерно четверть текущего энергопотребления Монголии, — пояснили в энергетической компании.
На совещании был предложен вариант включения Монголии в Энергокольцо в рамках новой дорожной карты. Этот документ (дорожная карта) можно составить из долгосрочного этапа (строительство Энергокольца) и краткосрочных (строительство сетей на юге и севере Монголии).
Помочь Монголии с решением энергопроблемы «менее кровожадным способом» российской стороне по силам, уверен член высшего экологического совета, депутат Госдумы Олег Лебедев.
— У нас есть уникальный научный потенциал, есть экспертиза в строительстве, поэтому можно направить электроэнергию из Сибири и разработать новые соглашения по экспорту. Иначе менее 1000 ГВт электроэнергии погубят самый крупный источник пресной воды на Земле, уничтожат дельту реки Селенга, лишат доступа к питьевой воде населенные пункты Бурятии и Иркутской области, — уверен Олег Лебедев.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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