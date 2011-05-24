Дальний Восток легче пережил экономический кризис в силу своей депрессивности

К такому выводу пришли участники делового форума «Хабаровский край в глобальном мире», который собрал руководство краевого правительства, депутатов, общественных деятелей, а также представителей бизнеса и СМИ. Организаторами мероприятия выступили радиостанция «Восток России» и Московская школа политических исследований, эксперты которой представили свой взгляд на состояние и перспективы экономического развития Дальнего Востока, в частности Хабаровского края.

- До начала кризиса доля ДФО в ВВП страны была наименьшей по сравнению с другими субъектами РФ. Но, как ни парадоксально, по этой же причине Дальний Восток оказался единственным регионом, где экономический рост продолжался и сразу после кризиса. Грубо говоря, получилось по принципу «мертвым не больно», - считает доктор географических наук, профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики, эксперт программы развития ООН, Московской школы политических исследований и Московского представительства Международной организации труда Наталья ЗУБАРЕВИЧ. - Однако важно учесть, что этот самый рост был главным образом обеспечен лишь за счет Сахалинских нефтяных ресурсов. Фактически экономическое развитие в нашей стране начинается только тогда, когда приходит крупный инвестор и вкладывает деньги в нефть. Так и на ДВ. Сильнее всего кризис ударил по Хабаровскому краю, т.к. здесь очень высока доля индустриализации.

Как считают эксперты Московской школы политических исследований, бум федеральных инвестиций в период кризиса пришелся на Северный Кавказ, как политически нестабильную территорию, и ДФО, требующий развития. Однако интересно, что вкладывание огромных финансовых средств в строительство объектов предстоящего саммита АТЭС, по мнению московских аналитиков, является некорректным с точки зрения разумной инвестиционной политики.

- Каждый десятый рубль федеральных инвестиций в 2010 году уходил в Приморский край. С одной стороны, безусловно, это стало мощным толчком для его развития. Но с другой - делать столь серьезный перевес в сторону одного субъекта РФ просто нельзя, - считает Наталья Зубаревич. - В этом плане хотелось бы привести положительный пример Китая, где все государственные деньги распределяются с помощью тендеров. В результате между провинциями создается здоровая конкуренция, побуждающая к развитию. Таким образом, федеральные средства никогда не уходят в «болото» - грубо говоря, никто не вытягивает за уши «дохлые» территории.

Отдельно коснулись участники форума и проблемы иностранных инвестиций на Дальнем Востоке.

- Проблема отсутствия иностранных инвесторов в регионе почти всегда возникает по вине самого региона. Инвесторов необходимо уметь привлечь, заинтересовать, предоставить определенные гарантии, нужно уметь с ними общаться. Наиболее показательный пример - Калужская область. У них для этого сформирована молодая профессиональная команда, чья деятельность направлена только на поиск зарубежных инвесторов. Все они умеют качественно вести переговоры, находить точки соприкосновения интересов, владеют иностранными языками. Такой подход дает 100-процентный результат, - говорит Наталья Зубаревич. - Согласно статистике, доходы населения Хабаровского края сегодня сокращаются, растет доля теневого бизнеса. Также не стоит считать, что край обладает каким-то конкурентным преимуществом в плане соотношения цен и зарплат. На мой взгляд, единственным путем к процветанию и дальнейшему развитию края является изменение инвестиционной политики и привлечение иностранного капитала, хотя это и сулит определенные конфликты с хозяйствующими субъектами и федеральной властью.

Не секрет, что один из самых больных вопросов Дальневосточного региона - это постоянное сокращение численности населения. Но эксперты говорят о том, что площадь обитаемого пространства с каждым годом сжимается в целом по России. Сегодня уже 60% всех миграционных потоков внутри страны движется в Москву и Московскую область, 20% - в Санкт-Петербург. Таким образом, довольно мощный отток населения наблюдается уже не только на Дальнем Востоке, но и в ряде центральных регионов, куда раньше активно ехали из Сибири и ДФО.

По словам Натальи Зубаревич, Хабаровский край стал одним из немногих российских регионов, где до кризиса миграция практически остановилась. Но то, что никакого демографического бума в стране ожидать не приходится, - тем более на Дальнем Востоке, - факт очевидный. Рождаемость с каждым годом сокращается, а смертность растет. Реальная ситуация такова, что работоспособное население России будет ежегодно сокращаться на 600 тыс. человек.