Путин приказал резко усилить силы Тихоокеанского флота

На Балтике при участии президента заложены сразу два фрегата и два больших десантных корабля

В Санкт-Петербурге при личном участии президента Владимира Путина на судостроительном заводе «Северная верфь» заложены фрегаты проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а в Калининграде на ПСЗ «Янтарь» - большие десантные корабли проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Одновременная закладка 4-х крупных боевых надводных кораблей произошла впервые в новейшей истории ВМФ России и стала знаковым событием для отечественного судостроения.

Все 4 корабля предназначены для Краснознамённого Тихоокеанского флота, их строительство будет вестись с учётом опыта, полученного во время испытаний БДК «Иван Грен» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — головных кораблей проектов 11711 и 22350.

Напомним, что несколько дней назад было принято решение пустить на лом шесть российских атомных крейсеров и подлодок, которые утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Среди них и «одноклассник» флагмана российских ВМФ «Петра Великого» крейсер «Адмирал Лазарев», который сегодня находится в резерве ТОФ.