Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин приказал резко усилить силы Тихоокеанского флота
На Балтике при участии президента заложены сразу два фрегата и два больших десантных корабля
В Санкт-Петербурге при личном участии президента Владимира Путина на судостроительном заводе «Северная верфь» заложены фрегаты проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а в Калининграде на ПСЗ «Янтарь» - большие десантные корабли проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».
Одновременная закладка 4-х крупных боевых надводных кораблей произошла впервые в новейшей истории ВМФ России и стала знаковым событием для отечественного судостроения.
Все 4 корабля предназначены для Краснознамённого Тихоокеанского флота, их строительство будет вестись с учётом опыта, полученного во время испытаний БДК «Иван Грен» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — головных кораблей проектов 11711 и 22350.
Напомним, что несколько дней назад было принято решение пустить на лом шесть российских атомных крейсеров и подлодок, которые утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Среди них и «одноклассник» флагмана российских ВМФ «Петра Великого» крейсер «Адмирал Лазарев», который сегодня находится в резерве ТОФ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Путин приказал резко усилить силы Тихоокеанского флота
- Федеральные власти в очередной раз унизили приморцев
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- На льготные авиабилеты дальневосточникам добавят еще полмиллиарда
- Теплоход "Игорь Фархутдинов" освобожден из ледового плена
- С космодрома Восточный запустили третью в его истории ракету
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
- Еще одна категория граждан на Дальнем Востоке получит возможность летать по льготным тарифам
- Ракета с "Восточного" унесла в космос без малого двадцать спутников
Новости раздела
- Путин приказал резко усилить силы Тихоокеанского флота
- Валентин Пак приготовил сто тонн пшеницы для КНДР
- Федеральные власти в очередной раз унизили приморцев
- На Дальнем Востоке появится еще один космодром
- Жители Чукотки живут в самом безопасном российском регионе
- Гектары в Приморье приглянулись жителям практически всех регионов страны
- В Минобороны заговорили о восстановлении Дальневосточного военного округа
- Фильм о Камчатке занял первое место на туристической выставке ITB-Берлин
- Стала известна причина провала переговоров США и Северной Кореи
- Во Владивостоке тучи запретов сгущаются над новостроем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Артеме чиновники закопали в землю идею на три миллиарда
- Федеральные власти в очередной раз унизили приморцев
- Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Непохожие: Владивосток выбился из общероссийской тенденции
- Приморье вместе с лесом потеряет лосося
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок
- Количество рейсов катамарана на остров Попова увеличат
- ААК "Прогресс": с заботой о каждом сотруднике