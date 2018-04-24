Семья, на выезд!

Задача туриндустрии Приморья – превратить личную инициативу приморцев, приезжающих во Владивосток, в востребованную услугу

Семейные выезды в Океанариум или на премьеру на Приморской сцене Мариинского театра становятся традиционными не только для жителей Владивостока, но и для приморцев, проживающих в отдаленных от краевого центра городах и населенных пунктах. Если раньше жителю, например, Кавалерово, чтобы провести выходные во Владивостоке, необходимо было в лучшем случае около семи часов ехать в авто, а в худшем – в рейсовом автобусе – и это только в одну сторону, то сегодня достаточно купить билет на рейс авиакомпании «Аврора» и долететь до краевого центра за один час.

При этом малую авиацию в Приморском крае удалось сделать максимально доступной для потребителя: билет «туда-обратно» жителю Кавалерово во Владивосток обойдется в 3900 рублей. Может показаться, что это дорого, ведь если ехать во Владивосток всей семьей, придется заплатить около 10 тыс. рублей. Однако если сравнить тариф в междугородном наземном общественном транспорте (автобус), то разница окажется невелика: дорога «туда-обратно» на автобусе обойдется в три тысячи рублей, и это при том, что она займет в семь раз больше времени.

Примерно такая же ситуация и в случае перелета из далекого Тернея во Владивосток: авиабилеты «туда-обратно» обойдутся в 5 тыс. рублей, а дорога в одну сторону займет всего два часа. В автобусе тот же путь придется проехать за 3500 рублей и провести в дороге в общей сумме почти 20 часов.

Полет из Дальнегорска во Владивосток составит полтора часа, а заплатить за путешествие «туда-обратно» придется 4600 рублей. В автобусе дорога в оба конца обойдется в 3400 рублей, а в пути в общей сложности придется провести 20 часов.

Советская мобильность

Приморский опыт оперативного развития малой авиации в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» ставят в пример всем субъектам Дальнего Востока: за три года – с 2014 – здесь практически удалось возродить внутреннее авиасообщение, действовавшее во времена СССР. Конечно же, происходит это не без активного участия властей: внутрикраевые пассажирские авиаперевозки субсидируются из краевого бюджета, и без этой помощи, по словам руководства авиакомпании «Аврора», сделать перелеты доступными для приморцев было бы невозможно, а значит – бизнесу невыгодно было бы и браться за это дело.

- Себестоимость одного перелета зависит от целого ряда факторов, - отметил директор авиакомпании «Аврора» Дмитрий ТЫЩУК. – Если бы не было поддержки и заинтересованности со стороны краевых властей, нам вряд ли удалось бы сделать так, чтобы жители Приморья могли позволить себе эту услугу.

- Из краевого бюджета мы профинансировали приобретение нескольких воздушных судов, продолжаем приводить в порядок аэродромную инфраструктуру, - сообщил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

В частности, в 2017 году были построены служебно-пассажирские здания в поселках Восток и Светлая. Годом ранее, в 2016-м, были возведены мини-аэровокзалы в Дальнегорске, Амгу и Преображении. В 2018 году подобный модуль будет построен в Тернее.

Автобус-призрак

Приморский край лидирует в ДВФО не только по уровню развития малой авиации, но и по протяженности автомобильных дорог общего пользования. Сегодня регулярные автобусные перевозки в межмуниципальном и пригородном сообщении выполняют 45 транспортных компаний по 188 маршрутам.

Однако иногда перевозчики под видом благого намерения развивать туризм в крае «стригут» деньги с наивных туристов. Так, в Находке вот уже несколько лет до Владивостока пассажиров возит так называемый «туристический автобус». Это желтая маршрутка вместимостью около 30 пассажиров. По условиям, о которых можно прочитать в билете при его покупке, в автобусе должен работать аудиогид, задача которого – посвящать туристов в историю края и рассказывать об объектах по пути. Билет, в свою очередь, называется «экскурсионная путевка»: в ней перечислены достопримечательности края, о которых должен рассказывать туристам аудиогид. Однако, как уже можно было догадаться, никакой туристической услуги компания-

перевозчик ООО «Туры», прописанная в Москве по улице Онежская, 18, не предоставляет.

Зато на псевдо-«турбасе» можно добраться до Владивостока почти на час быстрее, чем на обычном рейсовом, но почти на 100 рублей дороже. Плюс в том, что автобус едет очень быстро, а минус в том, что в любой момент он может не выйти в рейс под предлогом недостаточного количества «экскурсантов». Все-таки муниципальный транспорт обязан выходить на рейс даже если он не набрал достаточного количества пассажиров.

Сами жители Находки понимают, что дело с туристическим автобусом нечисто – перевозчик таким образом уходит либо от уплаты налогов, либо от ответственности – однако предпочитают добираться до Владивостока именно на нем – потому что быстро, и можно не покупать билеты заранее в обычной кассе, а приобрести их в отдельной «экскурсионной» кассе.

Было б где остановиться

Задача туриндустрии Приморья – превратить личную инициативу приморцев, приезжающих во Владивосток, в туруслугу. Транспортный вопрос здесь, конечно, один из самых важных, но не менее значим вопрос доступного размещения. В рамках краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы» расширяется номерной фонд Владивостока и края.

Предположим, что семья из трех человек из Кавалерово уже потратила около 10 тысяч рублей на авиабилеты до Владивостока, а также на электронный билет в Океанариум или Мариинский театр (услуга покупки билетов «онлайн» также доступна для приморцев на сайте www.kassir.ru). Захочет ли она провести во Владивостоке только один день? Вряд ли, и скорее всего семья отправится домой на следующий день или даже через день. Таким образом, если нет родственников или друзей, у которых можно остановиться во Владивостоке, перед главой семейства встает вопрос размещения в гостинице. Захочет ли семья тратить еще около 5-10 тыс. рублей на дорогую гостиницу?

Если еще около трех лет назад сегмент эконом-гостиниц во Владивостоке был развит слабо, то сегодня хостелы и мини-гостиницы занимают здесь существенную долю рынка. Стоимость койко-места в десятках хостелов Владивостока начинается от 400-500 рублей за одну ночь, при этом если ребенок маленький, он может спать с одним из родителей, так что в целом переночевать во Владивостоке втроем можно в среднем за 1000-1500 рублей.

Само собой, можно снять двухместный номер в недорогой гостинице где-нибудь в нецентральном районе города (Тихая, Надибаидзе, Баляева и др.) в среднем за 2500 рублей. А можно снять однокомнатную или двухкомнатную квартиру посуточно в центре за те же деньги или даже дешевле.

При этом снимать квартиру посуточно во Владивостоке становится все надежнее: если раньше эту нишу на рынке занимали в основном собственники, многие из которых недобросовестно подходили к вопросам дезинфекции помещения и уборки, то сейчас к процессу подключаются опытные отельеры: они либо заключают договоры с собственниками жилья, либо с риэлторами, либо покупают квартиры в жилом фонде самостоятельно, расширяя таким образом свой номерной фонд. Благодаря этому гости Владивостока, снимающие квартиры посуточно, могут быть уверены, что перед их заездом в квартире убрались, и что не нужно везти с собой собственное постельное белье. Один из примеров сервиса «гостиница на дому» - SunRise-Flat. С ассортиментом квартир посуточно можно ознакомиться на сайте компании, которая также вот уже несколько лет содержит апарт-отель «SunRise» и хостел «Лампа». Правда, заключая договор, придется оставить отельеру залог в размере 3000 рублей, который вернется, если вы не совершали краж и не портили имущество.

Если в будущем закон о малых средствах размещения, рассматриваемый в госдуме РФ, не ударит по рынку экономичных гостиниц, то у приморцев из далеких уголков края появится еще больше возможностей отдохнуть в Приморье за наименьшую сумму.

- Стал ли Владивосток удобнее для туристов? Они едут, и это главное. До нас можно добраться, у нас есть где переночевать, есть где пообедать и развлечься, - комментирует президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. - Дальнейшее развитие - в интересах бизнеса и власти, оно связано с усовершенствованием инфраструктуры, расширением предложений на рынке. Как мы видим, сейчас это происходит: расширяются транспортные возможности, появляются турпродукты, множатся гостиницы, хотя доступного номерного фонда по-прежнему недостаточно. Думаю, этот вопрос нужно решать альтернативными методами за счет увеличения количества хостелов, качественных предложений квартир в аренду. Если мы потеряем такую возможность с принятием закона о хостелах, туризм в Приморье зачахнет, ведь мы утратим серьезный источник дохода, важную часть целевой аудитории – людей среднего и ниже достатка.

Закон о хостелах в России продолжает обсуждаться. Пока что разработчики закона сошлись на том, что хостельерам нужно разрешить вести свою деятельность в жилых домах при условии согласия жильцов.

Досье "Золотого Рога": Сегодня малая авиация в Приморье выполняет более 40 внутренних рейсов в неделю, что почти в пять раз больше, чем в 2014 году, когда к развитию только приступили. Советская сеть авиамаршрутов в крае практически восстановлена – в данный момент их 14. Рейсы выполняются самолетами DHC-6 из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, из Кавалерово в Хабаровск. В конце 2017 года был запущен еще один внутренний рейс – из Дальнереченска в поселок Восток.

На фото: Альтернативой рейсовым автобусам в Приморье является псевдо-«турбас».

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.