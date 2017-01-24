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Бизнес-гороскоп: Близнецы получат двойные бонусы
Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
ОВЕН. Настало благоприятное для вас время, но манна небесная сама к вашим ногам не упадет. Для достижения результатов необходимо много работать. Самый неблагоприятный день - пятница, ничего серьезного постарайтесь не планировать. И не спешите, время будет работать на вас.
ТЕЛЕЦ. Во вторник хорошо назначать деловые встречи, подписывать договоры. Финансовая стабильность не вызывает сомнений, однако ваши затраты возрастают не по дням, а по часам. На крупные денежные поступления пока рассчитывать не приходится. Возможно, поступит предложение о новой работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно. Ваши таланты и творческий подход начальство оценит по заслугам. Так что можете ожидать премии или повышения по службе. Единственный ваш враг - это скука и монотонные, неинтересные задания.
РАК. Во вторник или среду вас могут ожидать солидные денежные поступления. Они позволят вам совершить необходимые покупки и приобретения. Четверг подходит для деловых встреч и переговоров. В пятницу будьте предельно внимательны при заполнении финансовых отчетов.
ЛЕВ. Вашей финансовой стабильности можете угрожать только вы сами. Постарайтесь не слишком сорить деньгами. Есть риск много потратить на то, что не очень-то и нужно. В среду хорошо строить планы, в том числе - бизнес-планы. В четверг вероятны новые денежные поступления.
ДЕВА. Не теряйте головы, даже если вам пообещают золотые горы. Но и не жадничайте, в противном случае больше потеряете, чем вернете. Вас может ожидать небольшой приработок, не отказывайтесь от него: деньги хоть и небольшие, но весьма пригодятся.
ВЕСЫ. Во вторник появится возможность неплохо заработать, вас ожидает поощрение от начальства. Но в оставшиеся дни недели лучше поумерить свой финансовый аппетит и бережнее относиться к своему кошельку или зарплатной карте.
СКОРПИОН. Никаких финансовых затруднений не ожидается. В четверг возможны крупные денежные поступления. Вы совершенно обоснованно сможете почувствовать себя успешным и обеспеченным человеком.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не потратить все деньги в начале недели. Осознайте, что вам действительно необходимо, а с какими приобретениями стоит подождать. Большая увлеченность развлечениями может сказаться на бюджете. В субботу звезды советуют обновить гардероб.
КОЗЕРОГ. Временная неудача на этой неделе может обернуться в ближайшее время солидной прибылью. В четверг возможны денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться. В пятницу вы можете получить заманчивое предложение о новой работе.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник стоит серьезно обдумать идею делового партнерства, спешить не стоит, но и откладывать дело в долгий ящик тоже не надо. В выходные дни многие финансовые вопросы решатся с помощью семейного бюджета.
РЫБЫ. Финансовое положение недостаточно стабильно, что не позволит сделать все задуманные приобретения. Обратите внимание на качество ваших покупок, чтобы потом лишний раз не огорчаться. Лучше взять кредит и купить то, что действительно нужно.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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