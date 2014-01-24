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Определены финалисты премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток
Шорт-лист премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток сформирован. В него вошли 12 проектов, набравших максимальное количество баллов по результатам заочного голосования жюри.
Теперь им предстоит пройти этап публичных презентаций, по итогам которых будут названы лучшие работы 2013 года, сообщили ZRPRESS.Ru в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.
Исходя из полученных голосов, призовые места в четырех номинациях конкурса распределились следующим образом (шорт-лист премии в алфавитном порядке):
Лучший проект в области бизнес-коммуникаций:
• Внедрение системы международного экологического менеджмента. Автор: Владимир Репин, г. Биробиджан
• Конкурс профессионального мастерства бизнес-тренеров "Соавтор успеха". Автор: Анастасия Плотникова, г. Хабаровск.с
• Международная конференция «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России». Автор: Анастасия Бражина, г. Владивосток.
Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности:
• Благотворительная акция " Подарок дедушке и бабушке". Автор: Василиса Корекова, г. Владивосток.
• «Кинокурс». Автор: Тихон Макаров, г. Владивосток.
• «Эшелон памяти» (памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Хасанских событий). Автор: Максим Балковский, г. Владивосток.
Лучший проект в области развития и продвижения территорий:
• «LOOK at VLADIVOSTOK» // «ПОСМОТРИ на ВЛАДИВОСТОК». Автор: Вита Маслий, г. Владивосток.
• Книга "Дальний Восток: современный путеводитель". Автор: Анастасия Бражина, г. Владивосток.
• Комплексный коммуникационный проект «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ». Автор: Владислав Шулаев, г. Москва-Якутск.
Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни:
• "Велосипедизация Владивостока". Автор: Евгений Мамаев, г. Владивосток
• Краевой фестиваль "Лето на Русском - 2013". Автор: Александра Латышева, г. Владивосток.
• «Центр волонтеров ВГУЭС». Автор: Андрей Калачинский, г. Владивосток.
Эти работы были выбраны из 54 проектов, реализованных на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского края, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия), прошедших техническую экспертизу конкурса и поступивших на рассмотрение жюри. Оценивая качество представленных описаний, эксперты учитывали сложность целей и масштаб проектов, оригинальность замысла и его осуществления, стратегический подход к планированию, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей и выполнение поставленных задач.
Публичные защиты работ, вошедших в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, пройдут 7 февраля в бизнес-зале гостиницы «Аванта» по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41. Они будут свободны для посещения всеми желающими. По итогам презентаций члены жюри выберут победителей в четырех номинациях дальневосточного конкурса «Серебряный Лучник». Они станут известны в рамках торжественной церемонии, которая состоится в тот же день. Один из проектов-финалистов (по решению экспертной комиссии) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве. Еще десять региональных соискателей получат возможность участия в федеральном конкурсе без регистрационного взноса.
За дополнительной информацией о мероприятиях Дня закрытия премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию (luchnik@agt-dv.ru).
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