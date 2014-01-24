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В конце февраля во Владивостоке откроется сервисно-визовый центр Германии
24 Января 2014, 10:52 | Дальний Восток
Первый в ДФО сервисно-визовый центр Германии откроется в конце февраля во Владивостоке.
По информации департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, визовый центр будет принимать заявления о выдаче шенгенских виз для Генконсульства ФРГ в Новосибирске и будет находиться в его юрисдикции.
Центр во Владивостоке станет двенадцатым в России и первым на Дальнем Востоке. С открытием сервисно-визового центра во Владивостоке для примоцев процедура подачи будет значительно упрощена.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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