В конце февраля во Владивостоке откроется сервисно-визовый центр Германии

Первый в ДФО сервисно-визовый центр Германии откроется в конце февраля во Владивостоке.

По информации департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, визовый центр будет принимать заявления о выдаче шенгенских виз для Генконсульства ФРГ в Новосибирске и будет находиться в его юрисдикции.

Центр во Владивостоке станет двенадцатым в России и первым на Дальнем Востоке. С открытием сервисно-визового центра во Владивостоке для примоцев процедура подачи будет значительно упрощена.

ZRPRESS.RU, Владивосток.