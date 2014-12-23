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В Уссурийске обнаружилась "честь и совесть, душевность и духовность"
Сегодня, 23 декабря, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ находится с рабочим визитом в Уссурийске. Здесь он посетил Уссурийское суворовское военное училище – единственное подобное учебное заведение на весь регион Сибири и Дальнего Востока.
Начальник училища Анатолий РЭЦОЙ и глава администрации Уссурийска – выпускник училища Евгений КОРЖ провели экскурсию для главы региона.
У памятной арки, где отражены имена всех выпускников училища, Анатолий Рэцой рассказал, что училище было создано в 1943 году в городе Курске, но в 1957 году принято решение Совета Министров СССР о передислокации училища на Дальний Восток.
«За годы работы училище выпустило около 12 тысяч выпускников, большинство из которых посвятили свою жизнь службе Отечеству, 6 из них – Герои РФ. В этом году выпушено 8 медалистов, из 76 учеников 53 поступили в высшие учреждения. Остальные не прошли по состоянию здоровья», - рассказал начальник.
Губернатору сообщили, что на территории училища раньше располагался южный стрелковый городок, который с 2010 года признан памятником архитектуры.
Глава региона осмотрел столовую. Здесь на типовой завтрак кадетам на выбор предлагают три вида молочной каши, два блюда из творога, два вида яиц, колбасные изделия, сыр, молоко, чай.
Затем гости прошли в первую роту, где в это время занимался лучший взвод училища. Владимир Миклушевский пообщался с ребятами во время урока русского языка. Они сообщили главе региона, что готовятся к итоговому тесту. Учитель Анжела КУЗНЕЦОВА рассказала о качествах ребят – кадетов, которые их отличают.
«У них высоко развиты понятия «честь», «совесть», ребята дорожат отношениями с родителями, а это – показатель душевности и духовности», - отметила педагог.
В музее кадетского училища губернатор края ознакомился с экспозицией, посвященной годовщине Бородинского сражения, которую сделали ребята. Здесь же представлена кадетская форма образца 1943 года, парадный китель делегата 20 Съезда ВЛКСМ суворовца Александра СВЕТАЧЕВА. Выпускник училища – городской управляющий Евгений Корж обещал передать в музей фуражку и ремень, которые пока хранятся дома.
О знаменательных событиях, жизни училища, историю создания духового оркестра рассказали стенды с фотографиями. Осмотрев музей, Владимир Миклушевский оставил пожелание в книге отзывов.
«Желаю курсантам и преподавателям Суворовского училища успехов в учебе и боевой подготовке, воспитании будущей элиты Российской армии», - написал губернатор.
От всех курсантов воспитанник пятого класса подарил главе региона книгу, посвященную 70-летию суворовского училища, которое учреждение праздновало в прошлом году.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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