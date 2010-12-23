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Факультет журналистики начал праздновать юбилей

23 Декабря 2010, 12:22 | Дальний Восток

7 и 8 декабря в Институте массовых коммуникаций ДВФУ прошла научно-практическая конференция, приуроченная к 50-летию журналистского образования на Дальнем Востоке.

Конференция работала в трех секциях. Эксперты в каждой секции выбрали по одной работе, которая должна была представить направление на общеинститутском итоговом заседании.

Второй день работы открыл глава института, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Владивосток», Валерий Бакшин, рассказав об истории факультета журналистики, особенностях учебного процесса: какой он сегодня и каким был несколько десятилетий назад. Далее выступили лучшие докладчики по секциям: Екатерина Повалкина, студентка 3-го курса факультета журналистики, провела анализ интернет-ресурсов (секция «Актуальные проблемы региональных СМИ»), Дарья Роженцова раскрыла региональные особенности развития связей с общественностью в Приморском крае («Связи с общественностью в регионе»), Любовь Колеух, будущий специалист книжного дела, предложила свою концепцию создания и продвижения специализированного журнала «Just dance» («Издательский бизнес в Дальневосточном регионе»).

Основные торжества по случаю дня рождения факультета журналистики перенесены на май 2011 года. К этому сроку институт успеет пригласить всех гостей, а у студентов будет время подготовиться и выступить с новыми оригинальными проектами.

Автор: Александра Усачева
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