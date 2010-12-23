Оправдал ли свое название Год тигра?

Тигр - хищник умный и хитрый, вызывающий страх и уважение. Гармонию и покой Тигр недолюбливает, он – хозяин событий.

Именно в Год тигра началась первая мировая война, случились Карибский кризис, взрыв на Чернобыльской АЭС и экономический кризис в России в 1998–м. Года тигра - это года народных волнений. Медный бунт, например, или волнения на этнической почве в нынешнем декабре, чем не примеры? Оправдал ли 2010-й - Год тигра свою характеристику в частной, общественной или профессиональной жизни читателей «Золотого Рога»? Сегодня наш опрос об этом.

Юрий ДАРМАН, директор Амурского филиала WWF России:

- Для нас - оправдал, потому что нам удалось сделать то, что мы хотели. Всемирный тигриный саммит проведен именно в России, в Санкт-Петербурге, а значит, привлечено внимание к амурскому тигру на самом высоком государственном уровне. Эта первая задача была решена. И сейчас готовятся конкретные документы - официальные распоряжения Владимира ПУТИНА разным министерствам по исполнению обязательств, которые были взяты.

Во-вторых, утверждена Стратегия по сохранению тигра в России на следующие 10 лет, и в ней предлагается план действий – от ужесточения наказания за незаконное хранение и перемещение шкур тигра, запрета всех видов рубок в заказниках до создания российско-китайских природоохранных резерватов.

Третье – нам удалось провести такой же саммит, только молодежный, во Владивостоке, это была большая веха нашей совместной работы с администрацией края. Тигриная тропа, заложенная делегатами из 13 стран мира, навсегда останется на набережной Спортивной гавани и тоже будет служить тигру. В целом, отмечу, ситуация с тигром стабильная, и у нас есть возможности выполнить наши планы в ближайшие 10 лет. Ну, а из реальных дел, которые удалось совершить в этом году, - в России наконец запретили рубить кедр корейский!

Ну а то, что не удалось… Мы надеялись, что Сергей ДАРЬКИН объявит на саммите в Петербурге о том, что создан еще один заказник для охраны тигра в Приморском крае - Среднеуссурийский, на границе с Китаем.

В принципе, никто сильно не возражает, все документы подготовлены, но из-за бюрократических проволочек мы не успели это вовремя сделать.

Мы пытались включить Бикин во Всемирное наследие ЮНЕСКО, но по той же причине пока удалось это только наполовину - Бикин включен в предварительный список. А жаль: Приморский край мог бы красиво и вовремя объявить об этом на весь мир в Год тигра, и мир запомнил бы это надолго. Теперь это – первоочередные задачи на следующий год. Кстати, напомню, что 2011 год провозглашен ООН Международным Годом леса, с чем и поздравляю жителей нашего лесного края!

Екатерина БЛИНОВА, главный специалист исполкома политической партии:

- Оправдал, конечно. У меня случились масштабные события, просто тигриного размера. Этот год лично для меня действительно стал счастливым. Во-первых, и это самое главное, я вышла замуж за любимого человека, с которым познакомилась еще в школе. Так что 10 лет мы с ним уже были неразлучны. Во-вторых, я устроилась на работу, которая мне нравится, и, как говорится, с удовольствием иду на нее утром и с хорошим настроением возвращаюсь домой. А что еще человеку надо для счастья? Любимый муж, приличная работа, в будущем – дети, которые у нас обязательно будут. А пока мы «воспитываем» нашего питомца – таксу Чарлика. Да, собираемся делать совместное первое крупное приобретение – покупать машину. Это для нас тоже событие!

Кирилл ЮРЧУК, учащийся лицея Дальрыбвтуза:

- Считаю, что Год тигра в нашем крае прошёл более-менее результативно. Запомнились два момента - Международный молодёжный форум по сохранению тигра, где лидеры молодежных движений из 14 стран обсуждали совместные действия в защиту тигра, и прошедшая в июле встреча представителей Шанхайской таможенной академии и Владивостокского филиала Российской таможенной академии, которая положила начало сотрудничеству российских и китайских таможенников в области охраны природы. Думаю, когда страны-соседи объединят свои усилия, будет значительно сокращена контрабанда биоресурсов и угроза для жизни красивой полосатой дикой кошки также заметно уменьшится.

Сергей МАТЛИН, директор Агентства нестандартных решений, член Совета Приморского КВН, руководитель проекта Comedy Club Vlad Style:

- Если исходить из прямой аналогии с тигром, то - да, безусловно, для России год оправдал свое название. Большая часть народа с разной степенью успешности продолжила бороться за выживание, а государство продолжило делать вид, что этому способствует. Можно в ключе аналогий российско-тигриную тему развить еще конкретнее и тогда, например, подметить полную схожесть триады проблемных приоритетов: питание, здоровье и, уж простите мне - бывшему медику, размножение...

Ну, а если без грустных шуток, то год, конечно, был хотя и не легкий, но довольно содержательный. Удалось поучаствовать в нескольких интересных проектах в области молодежной политики, многие из которых, надеюсь, получат развитие в следующем году. Кроме того, уходящий 2010-й стал годом рождения Союза граждан «Нам здесь жить», объединившего ряд близких мне по принципам осознания себя в обществе людей.

В сугубо творческом плане тоже случились некоторые подвижки. Наша авторская группа вышла на неплохой качественный уровень, не только расширив сотрудничество с Михаилом ЗАДОРНОВЫМ, но и начав работать с «Уральскими пельменями». Сам стал писать гораздо больше и потому гораздо чаще задумываться над тем, что делаю это реже, чем мог бы.

Что же касается сугубо личного, то дети, вот, в этом году порадовали. Старший сын стал потанинским стипендиатом, а младший поступил в художественную школу. Кстати (некстати?), впервые за последние годы не сходили в этом сентябре семьей на День тигра...

Расим КАЗЫМОВ, председатель Приморского регионального отделения Всероссийского азербайджанского конгресса:

- Мне кажется, оправдал, потому что в целом был неплохим, если сравнивать с прошлым годом, когда нагрянул экономический кризис. А азербайджанцы в Приморье, в основном, предприниматели. Причем многие мои приятели никогда не думали заниматься бизнесом, я, например, в прошлом милиционер… Но так сложились обстоятельства, что пришлось иметь свое дело, зарабатывать деньги, содержать семьи. Были трудности с погашением кредитов, но в Год тигра ситуация для бизнеса несколько успокоилась, стабилизировалась. Хищник развел по углам проблемы.

Год удался еще и потому, что мы в рамках своей организации провели в Приморье много успешных мероприятий. Достаточно сказать, что за 9 лет существования регионального отделения Всероссийского азербайджанского конгресса впервые во Владивостоке состоялась встреча с его руководством, в частности с вице-президентом Арасом АГАЛАРОВЫМ. Они смотрели, как здесь азербайджанцы устроились, гуляли по улицам города, нашли, что он похож на Баку: то же море, тот же морской воздух… Арас Агаларов рассказывал, что да как будет построено, просто сказку нарисовал, и нам всем было приятно, что мы живем во Владивостоке.

Наталья ЖИДКОВА, главный специалист отдела агитационно-пропагандистской работы исполкома партии «Единая Россия»:

- Год тигра - это счастливый для меня год. Прежде всего потому, что я окончила университет, получила квалификацию переводчика. И пусть пока я работаю не по специальности, однако, и работой и коллективом довольна. Мне повезло, в этом году я несколько раз побывала за рубежом, в Японии, в Пекине. А Новый год встречать буду в Таиланде вместе со своим любимым человеком. А еще я, наконец, научилась хорошо водить машину!