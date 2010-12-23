"Противогололедный" штаб Владивостока готовится к непогоде

В администрации Владивостока во вторник состоялось рабочее совещание штаба по ликвидации последствий снегопадов и гололеда под руководством заместителя главы администрации города Павла ТАРАСЕНКО, где был обсужден план работ на случай надвигающейся непогоды.

Участники обсудили вопрос готовности спецтехники, очистку и обработку противогололедными материалами проблемных участков дорог, в частности, на Ладыгина, Нейбута, Нерчинской, Юмашева, в районе фуникулера, Луговой - Светланской - Баляева, Жигура - Котельникова, на Народном проспекте, кольце Инструментального завода и других. В ходе совещания было отмечено, что с первых минут выпадения осадков будет запрещено движение большегрузного транспорта по дорогам Владивостока. По-прежнему в целях безопасности жителей, а также для более быстрой и качественной очистки дорог администрация Владивостока рекомендует горожанам во время снегопада по возможности ограничить движение на личном автотранспорте и с пониманием относиться к задачам дорожных служб, пропускать спецтехнику, не мешать движению снегоуборочных машин.