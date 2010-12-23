Ум хорошо, а ноу-хау лучше

В Благовещенске выбрали молодых ученых-инноваторов, которые будут представлять Дальний Восток на Всероссийском молодежном конвенте и, возможно, получат путевки в Сколково. Окружной этап конвента прошел в Приамурье 6-7 ноября, в нем приняли участие молодые ученые из шести субъектов ДФО. Экспертное жюри, в которое вошли представители не только науки, но также власти и бизнеса, оценило 18 проектов и выбрало из них лучшие в двух номинациях – «инновационная идея» и «инновационный проект».

Через инновации – к звездам

Окружной молодежный конвент год назад проходил во Владивостоке, а в этом году его участников принимал Благовещенск. Место действия связано с космическим будущим Приамурья и с необходимостью привлечь внимание одаренной молодежи к космической отрасли. Это особо подчеркнул на открытии конвента министр по строительству космодрома Восточный Амурской области Константин ЧМАРОВ.

Тема освоения космоса была заявлена с первых минут – гостей и участников научного саммита еще в фойе встречал большой зеленый макет будущего космодрома Восточный. Он притягивал к себе взгляды мигающими лампочками стартовых площадок, откуда в скором времени будут запускать ракеты. Детальный макет будущего аэрокосмического комплекса был создан инженерами и студентами Амурского госуниверситета по заказу федерального агентства «Роскосмос».

– Впервые на макете представлены элементы проектных решений космодрома, таких как стартовый комплекс и техническая инфраструктура, – рассказал преподаватель введения в ракетную технику инженерно-физического факультета АмГУ Дмитрий МАТВЕЙЧЕВ. – Здесь спроектированы и другие площадки космодрома – аэродром, завод по изготовлению и хранению компонентов ракетного топлива, промышленная зона. Площадки на макете имеют вид, близкий к проектируемым.

Космическое будущее на макете представлено в том виде, в котором его воплощают проектные организации. Инновационность проекта – в его современной форме, говорят специалисты. Восточный занимает меньшую площадь по сравнению, например, с Байконуром, где задействовались большие территории. При проектировании Восточного сразу закладывается его экономическая эффективность, чтобы при минимальных вложениях достичь максимальных результатов.

Космической теме были посвящены и другие работы. На конкурс проектов была представлена разработка группы молодых ученых из московского НИИ космического приборостроения, выполненная совместно с коллегами из АмГУ. Идея проекта – дать возможность правительству Амурской области наблюдать за функционированием космодрома Восточный и принимать оперативные решения в случае штатных и нештатных ситуаций. Для этого создается мобильный информационный терминал со специальным программным обеспечением. Его предназначение – комплексное и наглядное представление геопространственных данных на электронной карте местности. Этот проект высоко оценил министр по строительству космодрома Константин Чмаров.

– Это действительно инновация, – подчеркнул Константин Чмаров. – Комплекс информационной поддержки позволит оперативно решать многие задачи. В этом его новизна. Кроме того, это совместная работа молодых ученых из Москвы и Благовещенска. Два года назад мы впервые создали на базе Амурского госуниверситета аэрокосмическую специальность и уже видим результат.

Управление цветом пикселя

Путевки на Всероссийский молодежный конвент по итогам конкурса получили Дмитрий ШТАРЕВ из Хабаровска и Павел САБЛИН из Комсомольска-на-Амуре.

Хабаровчанин Дмитрий Штарев, преподаватель Дальневосточного госуниверситета путей сообщения, представил проект под названием «Новые оптические элементы на основе эллиптических квантовых точек». Его идея заключается в создании новых типов оптических приборов, что может быть использовано в производстве новых источников света, всевозможных экранов, мониторов и панелей. Внедрение новой технологии, которую предлагает Дмитрий Штарев, позволит выпускать более качественную мультимедийную технику.

– Сегодня покупатель очень придирчив при выборе продукции к мелким деталям и нюансам, – отмечает изобретатель. – Наше предложение будет выделено потребителем на фоне конкурентов, так как оно способно обеспечить лучшие оптические характеристики.

Новая технология, которую предлагают ученые из Хабаровска, позволяет в три раза увеличить разрешение экрана. Появляется возможность уменьшения размера каждого пикселя, открывается перспектива развития этой отрасли. Кроме того, улучшается цветопередача.

– Мы можем управлять цветом каждого пикселя очень точно и передавать то изображение, которое видит человеческий глаз, – говорит Дмитрий Штарев. – Можно говорить и о коммерциализации проекта – мы используем те решения, которые уже разработаны для плазменной и жидкокристаллической технологий. Нам не надо перестраивать цикл производства конечного продукта, достаточно наладить производство одного элемента и реализовывать его. Наши инновации могли бы приобретать производители современной техники – Sony, Samsung и другие. Мы не претендуем на выпуск конечной продукции такой, как, например samsung gt s5230, а хотим продавать инновационную технологию.

Но было бы гораздо приятнее, если бы эта технология нашла применение в родном отечестве, на Дальнем Востоке, отметили эксперты.

– Специально не изучал наш рынок, но раньше завод «Авест» в Комсомольске выпускал цветные телевизоры, – говорит Дмитрий Штарев. – Не знаю, какие там реалии, но если бы имеющиеся мощности насытить нашей технологией, возможно, это стало бы для завода прорывом. Но нам сегодня нужны серьезные инвестиции в проект, чтобы завершить исследования, – это более 20 млн рублей. Сейчас исследование находится на экспериментальной стадии, впереди – создание опытного образца.

От керамических ножей до идеи в стаканчике

Второй победитель-инноватор – доцент кафедры технологии машиностроения Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета Павел Саблин представил два проекта: один касался новой технологии оцинковки металлоизделий, второй, ставший победителем, – производства керамических изделий с заданными физико-механическими свойствами. В частности, применение метода, предложенного ученым, позволяет получать керамические ножи и ножницы, имеющие революционные преимущества по сравнению со стальными. У них невероятно острое лезвие, которое тупится не так быстро, более гладкая поверхность, они не подвержены коррозии, не влияют на вкус и качество продуктов. Кроме того, данную технологию можно внедрить на машиностроительных предприятиях страны, в том числе и Дальнего Востока, она применима в производстве сопел для станков гидроабразивной обработки.

Молодые умы Дальнего Востока берутся за решение научно-технических задач в самых разных отраслях – от создания пробиотиков для выращивания трепанга (Анна КАПУСТИНА, ДВФУ) до проекта искусственного восстановления озонового слоя Земли (Руслан САФРОНОВ, Магадан). Многие разработки носят прикладной характер. Антон ЧУДОВСКИЙ из Дальневосточного федерального университета предложил технологию получения композиционных материалов на основе липтобиолитовой смолы (продукт переработки углей, которые добываются в поселке Липовцы Приморского края). Смола считается отходом, но утилизировать ее – нерационально. Из нее можно получать мастики, эмали, вяжущие материалы для асфальтобетонов и даже материалы для дорожного строительства.

Ценность липтобиолитовой мастики приморские ученые проверили в действии – когда в лаборатории протекала крыша, щели залили мастикой. Помогло! К сожалению, крыша лаборатории – это пока единственная область, где ноу-хау нашло практическое применение...

На выставке идей в рамках конвента был представлен еще 31 проект, выполненный представителями амурских вузов. Пять научных достижений вне конкурса презентовали китайские коллеги из Хэйхэского университета. Кстати, они были единственными, кто свои достижения не только демонстрировал, но и разливал по стаканчикам.

– Попробуйте, вкусно! – предлагала лиловый напиток из загадочного блуберри переводчица.

Блуберри оказалась дикорастущей голубикой, на основе которой преподаватель Хэйхэского университета Хао Вэньбо создала напиток «с высокой медицинской помощью», как гласили красочные буклеты. Полезных элементов в мере голубики больше, чем в той же мере женьшеня и ягоды долголетия личжи. Придумала Хао Вэньбо этот напиток не очень давно, но его уже производят на фабрике и разливают в бутылочки, которые можно купить в Хэйхэ за 5 юаней. У ближайших соседей, как обычно, путь от идеи до ее коммерческой реализации оказался очень коротким.