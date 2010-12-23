Институт Конфуция в мировой двадцатке

23 августа откроется первый Евро-Азиатский форум Институтов Конфуция России и стран СНГ. Всего в форуме примут участие 25 Институтов Конфуция и 21 институт-партнер.

Первый в Сибири и на Дальнем Востоке Институт Конфуция был основан в 2006 г. Создание сети Институтов Конфуция стало одним из самых значительных образовательных и культурно-просветительских проектов мирового масштаба. Он направлен на обучение китайскому языку и популяризацию китайской культуры и работает по принципу уже существующих Институтов Сервантеса (Испания) и Гете (Германия).

Всего в России открыто 16 институтов Конфуция, в том числе в Санкт-Петербургском государственном университете, Московском государственном университете, Российском государственном университете, а так же Казани, Новосибирске, Иркутске, Благовещенске. Институт Конфуция в ДВГУ в прошлом году вошел в двадцатку лучших Институтов Конфуция по всему миру, а директор Института - Конкордия Курилова – в четверку лучших директоров.

«Открытие Института Конфуция полностью соответствовало общественной миссии ДВГУ. Эта та площадка, где проходит интенсивный международный обмен, где люди находят общий язык и сближаются, - рассказывает директор. - Восточный институт был создан в 1899 г., здесь прежде всего изучались языки и культуры прилегающих стран. Такова была дальновидная государственная политика. Таким же дальновидным шагом я считаю решение о создании на Дальнем Востоке федерального университета. В свете вышесказанного наша текущая задача - укреплять добрососедские отношения через образование и культуру, а также народную дипломатию».

Институты Конфуция создаются на базе высших учебных заведений по всему миру под общим руководством канцелярии Государственного департамента КНР по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань). Первый Институт Конфуция был открыт в ноябре 2004 г. в г. Сеуле. Затем подобные культурно-образовательные центры стали появляться в университетах США, Франции, Италии, Финляндии, Канады. Сейчас их 249, действующих в 78 странах и регионах мира. Проект набирает масштаб, и в настоящее время Ханьбань рассматривает предложения о создании еще 205 Институтов Конфуция.

Основное направление работы институтов образовательное: курсы практического китайского языка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации учителей и преподавателей китайского языка средних и высших учебных заведений. В Институте Конфуция целый ряд образовательных программ, подробнее с которыми можно ознакомится на официальном сайте www.kongzi. wl.dvgu.ru.

Предлагаются языковые курсы для различных уровней знания языка; подготовка и обучение преподавателей китайского языка. Студенты института имеют возможность отправиться на языковую стажировку. Здесь разработан уникальный набор материалов «Китайский язык. Новый старт» для преподавания китайского языка в школах, куда включены учебники, тетради, методическое пособие для учителя, аудиоматериалы, китайский словарь. Учебники рассчитаны для занятий с 1 по 11 класс общеобразовательной школы. Также подготовлен учебник для вузов «Китайский язык. Новый объект». Институт Конфуция проводит экзамены по китайскому языку, ДВГУ принадлежит к числу 3-х образовательных центров России, где проводятся квалификационные экзамены по китайскому языку HSK.

В мае 2008 г. был создан филиал Центра сдачи экзамена HSK ИК ДВГУ в Дальневосточном государственном гуманитарном университете (г. Хабаровск). В Институте Конфуция имеют возможность подтвердить квалификацию преподаватели китайского языка. Преподаются каллиграфия и национальные виды боевых искусств; предоставляются консультационной информации об образовании, культуре, экономике, обществе Китая и др. На базе Института собрана отличная библиотека со свободным доступом с более чем 1000 современных издание по китаистике и китаеведению.

О своей работе представители Института Конфуция во Владивостоке расскажут на первом Евро-Азиатский форуме Институтов Конфуция России и стран СНГ. Он пройдет в гостинице «Хенде» и соберет всех, кто по-настоящему заинтересован в развитии китаистики в России.