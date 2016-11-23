Дальневосточный поэт Борис Лапузин встречает 80-летний юбилей новыми стихами

Известному дальневосточному поэту Борису ЛАПУЗИНУ 25 ноября исполняется 80 лет. Приморец в четвертом поколении, он корреспондент и завотделом в редакциях газет «Ленинское знамя», «Коммунар», «Боевая вахта», редактор литературных передач приморского телевидения, руководитель краевого литературного объединения «Творчество» им. А. Фадеева, главный редактор альманахов «Литературный Владивосток» и «Приморье литературное» - основные вехи жизненного пути.

Его первая книжка стихотворений «День сегодня солнцеликий» вышла в Дальиздате в 1962 году. Она стразу обратила внимание читателей и литературной критики, ее заметили в Москве. Далее выходили книги и регулярно публиковались стихи Бориса Лапузина в журналах «Дальний Восток», «Молодая гвардия» «Москва», «Наш современник», во всесоюзном альманахе «Поэзия», во многих дальневосточных и всероссийских антологиях, альманахах, сборниках, хрестоматиях.

Борис Лапузин сначала член Союза писателей СССР, сейчас Союза писателей России, лауреат четырех литературных премий, Почетный гражданин Владивостока. На его стихи написано более пятидесяти песен разными композиторами. Эти песни с успехом исполняли народный артист России Александр СТОЛЯРОВ, заслуженные артисты России Алла СЕНЬКОВА, Лариса ШАЛИНА, Игорь ВОЛКОВ, Виктор ШАЛИН, солисты филармонии Людмила ЯКУНИНА, Юрий ЗУБКОВ, народные певческие коллективы, самодеятельные певцы и барды.

Стихи и песни поэта о Владивостоке, о Приморье, его истории, об уникальности флоры и фауны нашего края, о России, о православии, о человеческих взаимоотношениях, о нетерпимости предательства, измены, подлости. Лирика пейзажная, любовная, философская, портретная, гражданская воспитывает в читателях чувство любви и преданности к Родине, доброту и сострадание к людям, эта лирика глубоко патриотична.

К своему 80-летию Борис Лапузин подготовил юбилейную десятую книгу стихотворений - «Избранное». С просьбой помочь в финансировании издания обращался в отдел культуры города, в департамент культуры края, в политсовет партии «Единая Россия», ко многим бизнесменам, коммерсантам, предпринимателям. Никто, к сожалению, не откликнулся на просьбу поэта. Но, как утверждал в своем знаменитом романе «Мастер и Маргарита» Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ, «рукописи не горят», и как не устает повторять поэт, надежда умирает последней.

Мы поздравляем нашего давнего автора, старейшего поэта-дальневосточника Бориса Васильевича Лапузина с его предстоящим юбилеем, желаем ему здоровья и творческого долголетия и предлагаем читателям новые стихи из рукописи поэта-юбиляра с надеждой на то, что его книга избранных стихотворений в конце концов выйдет к читателям.

Юрий РОГОВ.

Дуб

«Патриарх лесов»

А.С. ПУШКИН

Да, «патриарх лесов», да - вековечный дуб.

В земную твердь глубоко врос корнями.

Причесываю крону облаками,

Как Муромец былинный - жизнелюб.

Стою наперекор безумству вьюг.

Находят у меня приют олени

И птицы разномастных оперений,

И белочка, и еж, и бурундук.

В животворящей зелени весной,

Зимой моя листва темнее меди.

Ко мне приходят бурые медведи

И тигры здесь соседствуют со мной.

Я сути не меняю отродясь.

Я - эталонный образ постоянства.

В годичных кольцах - время и пространство,

Причин и следствий кодовая связь.

Определил судьбу мою Господь,

И принял я безропотно судьбину,

Меня не изменить уже, не сдвинуть,

Стихиям никаким не побороть.

Земля леопарда

Уводит в таежную глубь автострада,

Показ заповедной природы суля.

Земля леопарда, земля леопарда -

Наследная щедрая наша земля.

Здесь лес виноградом и кедром богатый,

Здесь хвори женьшень пособит одолеть.

Зарю на рогах поднимает сохатый,

Медовые яства находит медведь.

С малинника пробу снимает косуля,

Как вспышкой, сверкнет опереньем фазан.

Таится, добычу свою карауля,

Сторожкая рысь, мерит небо сапсан.

Здесь в каждом дремучем распадке-лукошке

Богатств несказанных - навалы, слои.

Приморские барсы, редчайшие кошки,

Они охраняют владенья свои.

Сонет тигру

Ты властелин тайги дальневосточной,

Ты царь зверей приморской стороны.

Твои шаги неслышные вольны

По дебрям первозданности цветочной.

И в полдень золотой, и в час полночный

Изюбры, росомахи, кабаны

Самой природой-матушкой даны

Под твой надзор влияния бессрочный.

Сегодня и тебе нужна охрана -

Ты в долларовом мире чистогана

Уже людской корыстью оценим.

Амурский тигр, красавец грациозный

Во всей своей бесстрашной силе грозный,

Ужели мы тебя не сохраним?

* * *

Каждый час,

каждый день,

каждый год

Просчитать разве можно заране,

Если все - и страна, и народ -

В этом мире подлунном - на грани?

Все на грани любви и вражды,

Тишины и разрывов тревожных…

Человечество ходит по грани беды,

Человечество, будь осторожным!

Максима

Всего лишь Десять Заповедей надо

Нам исполнять, чтобы избегнуть ада.

Пушкин

Русский гений - источник духовного света,

Драгоценность России, любовь навсегда,

Бесподобный талант, совершенство поэта,

Путеводная наша звезда.

Поэзия

Поэзия - высокое искусство.

Во дни торжеств ли,

бедствий ли, тревог

Закольцевать поступки, мысли, чувства -

Замкнуть кольцо высоковольтных строк.

* * *

«Когда народы, распри позабыв,

В единую семью соединятся…»

А.С. Пушкин

Земля родная,

будь благословенна!

Наследственна, заветна, сокровенна…

Друг друга, наконец, устав бояться,

К согласию придя, в конце концов,

И страны, и народы породнятся

И все границы станут без замков.

Но все равно как ни роднитесь, страны,

И мир, границы как ни открывай,

Останется у кромки океана

Ладонью материнской этот край.

И повторит праправнук непременно:

Земля родная,

будь благословенна!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.