Национальная организация туризма Кореи проводит конкурс

Для любителей корейской кухни Национальная организация туризма Кореи приготовила интересный конкурс! Принять участие в нем могут все желающие, кто зарегистрирован на сайте www.visitkorea.ru.

Суть конкурса состоит в том, чтобы приготовить пибимпап в режиме онлайн по указанному рецепту. Управляйте с помощью клавиатуры вашим персонажем, который будет собирать необходимые ингредиенты. Участвовать в конкурсе можно несколько раз, при этом лучший результат будет зачислен системой. А победители получат памятные призы от НОТК.