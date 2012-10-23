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Звезды предупреждают: Козероги поднимут обидчиков на рога

23 Октября 2012, 15:43 | Дальний Восток
Гороскоп с 23 по 28 октября

Овен. Овнам на этой неделе следует сосредоточиться на текущих делах и сделать все возможное, чтобы добиться высокого качества работы. Главная проблема в этот период - информационные помехи в работе. Скорее всего, вас будут постоянно отвлекать посторонними телефонными звонками и разговорами.

Телец. С точки зрения карьеры и профессиональной деятельности эта неделя позволит вам расширить деловые связи, завоевать симпатии клиентов. Между тем вы вряд ли почувствуете, что в вашем бюджете прибавилось денег. Скорее всего, резко возрастут финансовые расходы либо произойдет задержка с оплатой за выполненную работу.

Близнецы. Эта неделя благоприятна для Близнецов, занимающих подчиненные должности. Вы сможете преуспеть в выполнении текущей работы, связанной преимущественно с умственным трудом. Попытка проявить инициативу в делах вряд ли будет удачной: вы рискуете ошибиться и вызвать недовольство руководства.

Рак. Наиболее успешно сложатся дела, связанные с творческими видами деятельности и сферой услуг. Например, это удачное время для тех, кто работает в салонах красоты, фитнес-центрах или занят в сетевом маркетинге. Между тем будьте внимательнее к поступающей информации. Возможно, вам поступят ложные сведения.

Лев. У Львов на этой неделе наступает благоприятное время для работы в сфере недвижимости, строительства, коммунального, городского и сельского хозяйства. Между тем это не лучшее время для работы в составе творческого коллектива и принятия решений сообща.

Дева. У Дев сегодня благоприятный период для расширения и укрепления деловых связей. Успешно сложатся поездки, встречи, телефонные контакты. Между тем могут быть осложнения с карьерным продвижением. Начальство, скорее всего, будет недовольно вашими инициативами.

Весы. У Весов на этой неделе возрастут финансовые поступления. Между тем следует быть осмотрительнее во время дополнительной подработки, которая не всегда бывает официально оформлена. Будьте готовы к контактам с представителями контролирующих фискальных органов власти.

Скорпион. Главное условие успеха Скорпионов на этой неделе заключается в том, чтобы действовать самостоятельно, инициативно и при этом воздерживаться от рискованных поступков. Это хорошее время для учебы. В бизнесе ваш главный ресурс - это вы сами, ваши таланты и способности. Крайне нежелательно давать и брать деньги взаймы.

Стрелец. У Стрельцов на этой неделе успешнее всего сложатся дела, которые можно выполнять без привлечения постороннего внимания. Это благоприятное время для работников закрытых, охраняемых и режимных заведений, ночных клубов, баров, ресторанов и складов. Ваши отношения с начальством будут складываться доброжелательно.

Козерог. У Козерогов на этой неделе могут ухудшиться отношения с некоторыми коллегами по трудовому коллективу. Основной причиной конфликтов станут обоюдные амбиции и претензии на особое внимание. Гордость может перейти в гордыню, повышенную обидчивость.

Водолей. Водолеям звезды советуют на этой неделе выполнять ту работу, в которой они хорошо разбираются. Пытаясь что-либо усовершенствовать или берясь за то, в чем вы недостаточно опытны, вы рискуете потратить много времени впустую. Приобретенный сейчас опыт вряд ли пригодится в дальнейшем. Воздержитесь от авантюрных поступков в финансовой деятельности.

Рыбы. Успешно будут походить дальние командировки. Между тем это не лучшее время для фрилансеров, а также работников гостиниц. Все сферы деятельности, имеющие отношение к недвижимости, будут в этот период сопряжены с проблемами.

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