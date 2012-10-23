Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Звезды предупреждают: Козероги поднимут обидчиков на рога
Овен. Овнам на этой неделе следует сосредоточиться на текущих делах и сделать все возможное, чтобы добиться высокого качества работы. Главная проблема в этот период - информационные помехи в работе. Скорее всего, вас будут постоянно отвлекать посторонними телефонными звонками и разговорами.
Телец. С точки зрения карьеры и профессиональной деятельности эта неделя позволит вам расширить деловые связи, завоевать симпатии клиентов. Между тем вы вряд ли почувствуете, что в вашем бюджете прибавилось денег. Скорее всего, резко возрастут финансовые расходы либо произойдет задержка с оплатой за выполненную работу.
Близнецы. Эта неделя благоприятна для Близнецов, занимающих подчиненные должности. Вы сможете преуспеть в выполнении текущей работы, связанной преимущественно с умственным трудом. Попытка проявить инициативу в делах вряд ли будет удачной: вы рискуете ошибиться и вызвать недовольство руководства.
Рак. Наиболее успешно сложатся дела, связанные с творческими видами деятельности и сферой услуг. Например, это удачное время для тех, кто работает в салонах красоты, фитнес-центрах или занят в сетевом маркетинге. Между тем будьте внимательнее к поступающей информации. Возможно, вам поступят ложные сведения.
Лев. У Львов на этой неделе наступает благоприятное время для работы в сфере недвижимости, строительства, коммунального, городского и сельского хозяйства. Между тем это не лучшее время для работы в составе творческого коллектива и принятия решений сообща.
Дева. У Дев сегодня благоприятный период для расширения и укрепления деловых связей. Успешно сложатся поездки, встречи, телефонные контакты. Между тем могут быть осложнения с карьерным продвижением. Начальство, скорее всего, будет недовольно вашими инициативами.
Весы. У Весов на этой неделе возрастут финансовые поступления. Между тем следует быть осмотрительнее во время дополнительной подработки, которая не всегда бывает официально оформлена. Будьте готовы к контактам с представителями контролирующих фискальных органов власти.
Скорпион. Главное условие успеха Скорпионов на этой неделе заключается в том, чтобы действовать самостоятельно, инициативно и при этом воздерживаться от рискованных поступков. Это хорошее время для учебы. В бизнесе ваш главный ресурс - это вы сами, ваши таланты и способности. Крайне нежелательно давать и брать деньги взаймы.
Стрелец. У Стрельцов на этой неделе успешнее всего сложатся дела, которые можно выполнять без привлечения постороннего внимания. Это благоприятное время для работников закрытых, охраняемых и режимных заведений, ночных клубов, баров, ресторанов и складов. Ваши отношения с начальством будут складываться доброжелательно.
Козерог. У Козерогов на этой неделе могут ухудшиться отношения с некоторыми коллегами по трудовому коллективу. Основной причиной конфликтов станут обоюдные амбиции и претензии на особое внимание. Гордость может перейти в гордыню, повышенную обидчивость.
Водолей. Водолеям звезды советуют на этой неделе выполнять ту работу, в которой они хорошо разбираются. Пытаясь что-либо усовершенствовать или берясь за то, в чем вы недостаточно опытны, вы рискуете потратить много времени впустую. Приобретенный сейчас опыт вряд ли пригодится в дальнейшем. Воздержитесь от авантюрных поступков в финансовой деятельности.
Рыбы. Успешно будут походить дальние командировки. Между тем это не лучшее время для фрилансеров, а также работников гостиниц. Все сферы деятельности, имеющие отношение к недвижимости, будут в этот период сопряжены с проблемами.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО