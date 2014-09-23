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Во Владивостоке отметили 150-летие добровольного переселения корейцев в Россию

23 Сентября 2014, 14:35 | Дальний Восток

Во Владивостоке, в Андреевском зале Дома офицеров флота 20 сентября состоялся торжественный вечер с большим концертом, посвященный 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Его уникальность в том, что на сцене выступили корейские артисты сразу из четырёх государств: Северной и Южной Корей, Китая и России. При этом северокорейские исполнители подарили гостям песни и на русском языке.

Организаторы мероприятия - Ассоциация корейских организаций Приморского края, администрация Приморского края.

В праздничных торжествах приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, вице-губернатор Приморского края Александр РОЛИК, заместитель главы администрации г. Владивостока Александр ЮРОВ, Генеральный консул КНДР в г. Находке КИМ Чхон Ир, представитель Яньбяньского Корейского автономного округа и другие официальные лица, представители общественных и культурных организаций.

- Россию и Корею связывают давние отношения. Этот опыт заслуживает уважения. Корейская диаспора - одна из самых крупных в крае, - сказал в своем выступлении председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков. – Очень важно выстроить дружеские отношения между людьми разных национальностей. Российские корейцы – неотъемлемая часть большой многонациональной российской семьи.

Спикер приморского парламента подчеркнул, что сейчас активно налаживаются отношения между представителями бизнес-структур России, КНДР и Республики Корея. Автопробег «Россия - Корея - 2014», организованный российскими корейцами, «пересек» 38 параллель – уникальный случай. Все это направлено на нормализацию и укрепление добрососедских отношений, чтобы мы могли смотреть в будущее с оптимизмом. При этом он особо отметил огромный вклад в объединение Кореи, который внес Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского
района, глава Ассоциации корейских организаций Приморского края.

- На торжественном митинге во Владивостоке, посвященном автопробегу, Виктор Васильевич Горчаков вручил в дорогу книгу, посвящённую истории переселения корейцев в Россию, - сказал, выступая с ответным словом, Валентин Пак. - Она пересекла с нами всю Корею – с Севера на Юг и вернулась во Владивосток с подписями высшего руководства КНДР, Южной Кореи и послов России. Я готов передать её обратно – для истории.

А главное мое пожелание: «Русские и корейцы, будьте счастливы!».

Вице-губернатор Приморского края Александр Ролик от имени губернатора края вручил Валентину Паку Приветственный адрес.

Сегодня в крае проживает около 40 тысяч корейцев. Российские корейцы с честью прошли долгий и непростой путь. Всего за период с 1940–х по 1960-е годы - 267 корейцев получили звание Героя Социалистического труда. Отличились и приморцы - это Герой Советского Союза Александр МИН, а также ныне живущая в Партизанском районе Герой Социалистического труда Екатерина КИМ.

Ассоциация корейских организаций Приморского края проводит большую культурно-просветительскую работу, призванную сохранять язык, историю и культуру корейского народа. С помощью народной дипломатии Ассоциация организовала более десяти встреч Генеральных консулов Севера и Юга Кореи. Всё это делает Приморье уникальной площадкой, которая сближает народы разных государств, укрепляет добрососедские отношения и мир в регионе.

Лариса РЕКОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: ассоциация корейских организаций приморского края  ЗС ПК 



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