Антимонопольщики обсудят проблемы рынка лекарственных средств

28 сентября 2011 года в Федеральной антимонопольной службе состоится заседание экспертного совета по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении.

Как сообщает пресс-служба ФАС России, на рассмотрение экспертного совета вынесены такие вопросы, как проблемы системы регистрации лекарственных средств, пути их решения и антимонопольное регулирование при лицензировании медицинской деятельности, регистрации и контроле качества ввозимых на территорию субъектов РФ лекарственных средств.

Также будут проанализированы результаты исполнения планов мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизацию предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения, социального развития, санитарно-эпидемиологического благополучия и потребительского рынка.