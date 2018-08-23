Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока

Пока неясно только - это их собственная инициатива или они действуют по указанию Минобразования

Многие выпускники приморских школ этого года, которые решили поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, столкнулись с новой проблемой. Оказалось, что некоторые вузы (как правило наиболее популярные) откровенно не рады таким потенциальным студентам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, одна из девушек, которая пыталась подать документы в несколько столичных вузов, столкнулась с такой проблемой. В разговорах с представителями приемных комиссий, когда они узнавали, что выпускник родом из Приморья, ей говорили, что по новым правилам, все дети из регионов Дальнего Востока теперь должны лично подавать документы в комиссии, а не посредством электронной почты, как было ранее. Еще раз подчеркиваем, речь идет именно о выпускниках-жителях Дальнего Востока. Когда по просьбе редакции дети перезванивали в приемные комиссии и представлялись жителями других регионов страны, требования самолично приезжать в вуз не звучало. Само собой разумеется, что при чудовищной стоимости авиабилетов в этот период (надеемся никто не заблуждается насчет льготных биетов, которые предназначены для узких категорий населения и заканчиваются буквально за пару часов продажи?!), у подавляющего большинства детей и их родителей просто нет денег на такие вояжи, да и то с сомнительным результатом, поскольку в московские и питерские вузы и так невозможно поступить только по результатам ЕГЭ. Напомним, что в нарушение законодательства, включая Конституцию РФ, которые провозглашают единые правовые нормы на всей территории России, ряд столичных вузов получили право дополнительного испытания поступающих в них. Поэтому даже стобальника с Дальнего Востока они могут запросто отправить домой.

Выяснить собственное ли это изобретение столичных вызов или такие правила спущены сверху не удалось, поскольку на эту тему с журналистом в приемных комиссиях разговаривать категорически отказывались. Однако то, что это далеко не единственное препятствие, которое городят для детей дальневосточников вузы Москвы и Питера наводит на мысль, что кто-то целенаправленно создает барьеры, намереваясь сдержать поток уезжающих из региона. Поскольку понятно, что подавляющее большинство детей, поступавших в учебные заведения столиц никогда на родину не вернуться.

Ранее «Золотой Рог» писал о том, что слухи, что из Москвы в школы Дальнего Востока присылают на Единые государственные экзамены заведомо невыполнимые задания, начинают подтверждаться. В частности, это касается ЕГЭ профильного уровня по математике и особенно информатике. Именно эти экзамены заподозрили в неадекватности, когда по ним уже в который раз подряд приморцы, да и выпускники из ряда других регионов ДФО, не смогли набрать сколь-либо значимых результатов.

Так, сотрудники одного из университетов Приморского края попробовали решить задания по ЕГЭ и… по нескольким пунктам просто не смогли этого сделать. А ведь речь идет о кандидатах наук! Напомним, что сдача ЕГЭ по данным предметам и в этом году сопровождалась скандалами. В одном случае, когда родители выпускника пригрозили крупным скандалом, московские контролеры вернули ему аж 8 баллов. В прошлом году одной из выпускниц опять же московские проверяющие вернули несколько баллов, которых девушке хватило для поступление в МГУ. И это только известные случаи.

Школьники Дальнего Востока и без этих ухищрений имеют низкие баллы. Сказывается катастрофически низкое качество школьного образования. Взять хотя бы тот факт, что во многих школах региона попросту нет педагогов по целому ряду предметов, в том числе и по которым дети сдают обязательные ЕГЭ. В итоге выпускники региона не могут поступить на бюджетные места даже в местные вузы. Их места занимают выходцы из западных регионов страны, которые, получив здесь бесплатное образование, уезжают домой.

Так, в одном из вузов региона, готовящих медицинские кадры, в этом году зафиксировано рекордное количество поступивших из центральных регионов страны - более 60% от общего количества зачисленных. Понятное дело, что никто из них в регионе не останется, а значит, ситуация с кадрами станет еще более катастрофической. Раз уж ЕГЭ выродился во всероссийский обман и вместо универсального мерила знаний стал механизмом деления детей на своих и чужих, то местным властям стоит поставить перед столицей вопрос об обязательном квотировании мест для местной молодежи. Это сможет сыграть свою роль в том, чтобы остановить все нарастающий поток беженцев из региона. Впрочем, как показало обсуждение пенсионной реформы, во властных кругах, включая народных избранников, смелых людей, радеющих за дальневосточников, практически не нашлось.

Между тем дети дальневосточников, столкнувших с фактическим запретом на поступление в вузы столиц, начали исследовать на этот счет другие города центра страны. Так, весьма популярен у дальневосточников оказался в этом году Крымский государственный университет. Согласно официальным данным, которые приводятся на сайте вуза, подавляющее количество иногородних, которые подали документы туда, являются выходцами с Дальнего Востока. Интересная деталь – плата за обучение в вузах центра России, как и в российском Крыму значительно ниже, чем в тех же вузах Дальнего Востока.