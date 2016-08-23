Нарушитель чистоты в Чугуевке привлечен к ответственности

Жители села подняли проблему загрязнения окружающей среды в поселке Чугуевка и обратили внимание на бездействие властей по данному вопросу, что вызвало недоумение, учитывая, что в Приморье действует программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на период 2013-2020 годы.

Проблема возникла из-за того, что два производственных цеха, в технологическом цикле которых сжигаются древесные отходы, образуя мелкую дисперсную пыль, расположены рядом с жилыми домами.

- Пыль от производства выбрасывается через вентиляционные устройства в воздушное пространство без должной очистки, - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексея ТИМЧЕНКО.

Представители ОНФ обратились в прокуратуру региона, а также в территориальное управление Роспотребнадзора.

- По результатам проверок факты, указанные в жалобах населения села Чугуевка, полностью подтвердились, - отметил Тимченко.

По результатам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях, выданы предписания об их устранении.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.