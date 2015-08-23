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Владивосток будет не единственным Свободным портом на Дальнем Востоке
Три города на юге Сахалина — Корсаков, Холмск и Невельск, — могут получить статус свободных портов, чтобы увеличить грузо- и пассажирооборот, сообщает пресс-служба областного правительства, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Новости».
"Порты Корсаков, Холмск и Невельск — самые крупные в островном регионе. Их развитие сдерживается из-за отсутствия мостового перехода между Сахалином и материком… Решением может стать введение режима свободного порта для этих объектов транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Такое предложение глава региона Олег Кожемяко выдвинул во время пребывания премьер-министра Дмитрия Медведева на острове Итуруп. Как пояснил Кожемяко, введение соответствующего режима увеличит грузо- и пассажирооборот и положительно повлияет не только на экономику Сахалина и Курил, но и на экономику соседних регионов.
Медведев дал поручение федеральным властям проработать данный вопрос, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Также Кожемяко предложил внести поправки в Водный кодекс, чтобы решить проблему с нехваткой песка для строительства в области. Он предложил установить особые основания для Сахалинской области, как для единственного островного субъекта страны, при добыче полезных ископаемых в водоохранных зонах. Медведев инициативу поддержал.
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