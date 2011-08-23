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РПЦ разворачивает программу борьбы с наркоманией
Православная церковь создает единую методику обучения реабилитации наркозависимых и ставит обучение этому на регулярную основу. Об этом 22 августа на пресс-конференции «Роль церкви в борьбе с наркоманией» заявил руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Русской Православной Церкви, игумен Мефодий (Кондратьев), пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.
В 2010 году при Синодальном отделе РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению начал работу Координационный центр по противодействию наркомании. В декабре церковь подписала соглашение о взаимодействии с Государственным антинаркотическим комитетом.
Руководитель Центра отец Мефодий - настоятель Свято-Георгиевского прихода Иваново-Вознесенской епархии, с наркоманами работает уже более 13 лет.
«В мире уже были выработаны эффективные методы, но внутри церкви зародились и новые, оригинальные методики работы с наркозависимыми - заявил отец Мефодий. - Они основываются на включении человека в жизнь церковной общины или монастыря. Именно там происходит его возвращение к нормальной жизни».
По словам руководителя Центра, в последние месяцы православная Церковь разворачивает эту программу в масштабах всей страны.
В частности, сотрудники Центра проводят в регионах выездные практические семинары, на которых повышаются психотерапевтические навыки борцов с наркоманией (а больше половины из них и сами в прошлом страдали этим недугом).
Например, на последнем из семинаров, недавно прошедшем в Новосибирске, в качестве одной из тем обсуждалось использование кинофильмов в качестве инструмента реабилитации.
«По окончании беседы зрителей остается пища для раздумий, поскольку для них становятся очевидными глубокие изъяны тех стереотипов, в которых они привыкли воспринимать окружающий мир», — пояснил игумен Мефодий. Участники новосибирского семинара обсуждали проблемы целомудрия, верности и отношений полов на примере фильма Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео».
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