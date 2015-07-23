Дальневосточные ученые обнаружили ранее неизвестного виновника глобального потепления

Международная группа ученых из ведущих университетов США и Европы обнаружила в Арктике нового доселе неизвестного виновника глобального потепления. Его влияние на климат Земли может оказаться столь велико, что Киотский протокол по сокращению выбросов СО2 покажется почти бесполезной мерой. Возможно, теперь придется пересмотреть теорию глобального потепления и реабилитировать человека, чье воздействие на окружающую среду считается его главной причиной.

Но нынешний климат многолик. В Европе он сейчас бьет температурные рекорды, а в Костромской, Ярославской, Свердловской областях России, в Пермском крае и Карелии начинается резкое похолодание. Температура ночью может опуститься до минус 2 градусов Цельсия. О капризах климата, об обнаруженном в Арктике «мистере икс» корреспондент «РГ» беседует с Игорем СЕМИЛЕТОВЫМ, заведующим лаборатории геохимии полярных районов Тихоокеанского океанического института ДВО РАН.

- Ученые уже лет 30 очень серьезно занимаются климатом. Как же получилось, что вдруг появился ранее неизвестный виновник глобального потепления? Кто он этот «мистер икс»?

- Это Восточно-Сибирский шельф, где на глубинах в десятки метров имеются громадные запасы углеводородов, в том числе гидратов метана. Они известны давно, но никто всерьез не говорил об их влиянии на климат. Считалось, что подводная мерзлота стабильна и, словно непроницаемая крышка, удерживает внизу любые газы и гидраты метана. Но наши экспедиции в Арктике выявили иную картину.

Мы впервые зафиксировали массированные выбросы метана из Восточно-Сибирского шельфа. Уже найдено около 700 таких аномалий, некоторые диаметром до одного километра. Получается, что вечная мерзлота в подводной части арктического шельфа имеет дыры, говоря образно, напоминает своеобразное сито.

- Но гидраты метана в океане известны давно, однако никто не говорит, что они как-то влияют на климат. Почему вдруг под подозрение попали гидраты именно в Арктике?

- Дело в том, что гидраты в океане и на арктическом шельфе - две большие разницы. Первые образуются на больших глубинах, более 700 метров. И если гидраты, скажем, под действием тепла начинают разрушаться, то со дна поднимаются пузыри метана. Но они не доплывают до поверхности, а растворяются в толще воды. То есть эти гидраты на климат никак не влияют.

Совсем иная ситуация с гидратами Восточно-Сибирского шельфа, которые находятся на глубинах всего в десятки метров. Если они начинают разрушаться при контакте с теплой водой, то пузыри метана практически беспрепятственно выходят наружу и, попадая в атмосферу, влияют на климат. Из морей Арктики выделяется примерно столько же метана, сколько из всего Мирового океана. Кстати, наука в свое время открыла так называемый планетарный максимум метана. Он существовал именно над Арктикой даже до появления человека. Оказывается, что концентрация метана на Земле в теплые, межледниковые периоды была на 10 процентов выше, чем в ледниковые.

- Но если этот механизм работал всегда, то, может, на столь масштабном фоне взнос выбросов СО2, за которые винят человека, - это мизер. Возможно, мы имеем дело с природным явлением, и тогда человека надо реабилитировать. И не придется вкладывать в борьбу с глобальным потеплением сотни миллиардов долларов.

- Это самый главный вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Сегодня мы знаем, что выделение арктического метана - это циклический процесс. Он происходит уже сотни тысяч лет. И очевидно, ничего бы не менялось и дальше, если бы не вмешательство человека. Известно, что глобальное потепление сейчас сильней всего бьет по Арктике. Здесь в первые годы XXI века резко возросли средние температуры по сравнению с данными XX века. Наибольший рост, около 3-5 градусов Цельсия, зарегистрирован как раз над морями, куда входит Восточно-Сибирский шельф.

Надо учесть, что мы сейчас живем в межледниковый, теплый исторический период. Его пик давно пройден, а 5-6 тысяч лет назад начался переход к ледниковому периоду. Но тогда на планете должно происходить похолодание и понижение уровня океана. А этого нет! Впервые за многие сотни тысяч лет среднегодовая температура на планете не подчиняется природным циклам, не падает, а растет. И уровень океана не снижается, а поднимается. Ученые связывают это с парниковым эффектом из-за деятельности человека.

Раз температура в Арктике растет, а теплой воды становится все больше, то увеличивается и контакт теплых вод с мерзлотой. Она интенсивно протаивает, твердый метан гидратов превращается в газ, причем его объем увеличивается в 150 раз. Это приводит к взрывам и гигантским выбросам газа. Мы пробурили 16 скважин и не обнаружили мерзлоту на глубинах 100 метров и более. Она уже деградировала. Отсюда и те аномальные по концентрации метана зоны, о которых я говорил. Чем больше температура воды и чем дольше длится теплый период, тем больше деградирует мерзлота и больше выделяется метана.

- Получается, что человек все же виноват? Он стимулирует глобальное потепление и климатическую катастрофу.

- Мы пока говорим только о предварительных результатах, нужны более глубокие и детальные исследования. Сейчас есть пять сценариев развития событий, от мягкого до самого жесткого. Последний предполагает, что за 10 лет в атмосферу может быть выброшено 3-5 процентов гидратов метана арктического шельфа. Он столь резко изменит климат на Земле, что Киотский протокол с его требованиями сократить выбросы СО2 покажется мелочью. На борьбу с последствиями таких событий придется потратить 70 триллионов долларов. Но считаем такой сценарий маловероятным. Мы не спекулируем своими данными, не сеем панику. Мы говорим, что деградация подводной части мерзлоты - это очень серьезный фактор, который обязательно надо учитывать. Он в корне меняет нынешние представления о климате. Ведь ранее роль океана в потеплении практически сводилась к нулю. Сегодня нужно написать новый реалистичный сценарий климата. Но для этого требуются новые, более масштабные, исследования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.