Козероги упрутся рогом

Гороскоп с 24 июля по 29 июля

Овен. На этой неделе Овнам будет труднее договариваться с деловыми партнёрами о сотрудничестве. Однако все сложится не так плохо, если у вас есть общий знакомый, который может выступить в роли посредника и войти в трехстороннее сотрудничество с вами. Эта неделя складывается исключительно удачно для расширения и укрепления деловых связей. Ваши поездки и знакомства с новыми людьми будут складываться успешно. Многие текущие вопросы вы сможете легко урегулировать с помощью знакомых. Иногда достаточно будет сделать один звонок нужному человеку, и вопрос моментально будет решен. А вот для взаимоотношений с вышестоящим руководством неделя складывается неблагоприятно.

Телец. У Тельцов эта неделя складывается весьма результативно: вы будете много и упорно трудиться. Деньги сами будут идти к вам в руки, главное не лениться и успевать использовать предоставляющиеся для этого шансы. Скорее всего, за этот период ваше финансовое положение заметно укрепится, благодаря чему вы сможете себе позволить сделать достаточно крупные покупки. Все вещи и товары, которые вы приобретете на этой неделе, будут качественными, добротными. Единственное, о чем следует помнить, так это о сохранении вашей деловой репутации. Если вы в своей деятельности сейчас допустите нарушение правил, то могут возникнуть неприятности с представителями закона.

Близнецы. Близнецам звезды советуют держать под личным контролем все свои дела и никому не делегировать собственные полномочия. Успех будет целиком и полностью зависеть от вашего поведения, инициатив. Многие вопросы будут легко решаться благодаря личному обаянию и оптимистичному настрою. Это благоприятное время для долгосрочного планирования, составления бизнес-плана, обсуждения вопросов делового сотрудничества с друзьями и единомышленниками. Однако вам следует быть предельно осторожными при принятии решений о финансовых операциях. Например, нежелательно открывать новые банковские счета, размещать там депозитные вклады под проценты. Также это неблагоприятное время для использования заемных денег, покупки товаров по кредитным карточкам. Не соглашайтесь вкладывать деньги в коллективные проекты.

Рак. Эта неделя сложится достаточно напряжённо для Раков, чья работа связана с деловым сотрудничеством. Ваш партнёр может захотеть получить больше рычагов влияния, а также большую долю в рамках совместного бизнеса. В это время будет труднее выполнять договорные обязательства. Некоторые пункты отношений могут оказаться нарушенными. Кроме того, возможно, вы столкнетесь с трудностями при оказании услуг заказчикам, покупателям, клиентам. Не исключены жалобы с их стороны. Между тем это хорошее время для поисков дополнительной подработки помимо основной работы. Также вы можете получить поддержку со стороны влиятельных покровителей.

Лев. На этой неделе звезды советуют Львам не зацикливаться на текущих делах и заботах и ориентироваться на поиск перспективы в своём бизнесе. Это прекрасное время для составления планов на будущее. Вы сможете точно определить, что будет выгодным и принесёт финансовое благополучие. Усиливается положительная роль друзей и единомышленников. Вы сможете наилучшим образом реализовать себя при взаимодействии с другими людьми, в составе творческого коллектива. Между тем во время работы в трудовом коллективе с жесткой иерархией могут возникнуть осложнения. Усиливаются требования к соблюдению трудовой дисциплины. Старайтесь не опаздывать и не отлучаться надолго с рабочего места.

Дева. Для Дев, занимающих руководящие должности, текущая неделя складывается исключительно благоприятно. Вы сможете получить доступ к ценной информации, благодаря которой составите правильное представление о реальном положении вещей. Поэтому ваши управленческие решения будут разумными и взвешенными. Контакты с вышестоящим руководством будут весьма полезными с точки зрения перспективы карьерного роста. Вас заметят, оценят и проявят готовность продвигать дальше по карьерной лестнице. Поэтому сейчас очень важно, чтобы ваша деятельность была на виду. Между тем это не лучшее время для спекулятивных видов деятельности: например, игры на фондовой или валютной бирже. Не рискуйте деньгами: для удачных инвестиций время пока не пришло.

Весы. У Весов на этой неделе могут возникнуть осложнения в бизнесе, связанном со сферой недвижимости. Не исключены серьёзные сбои при проведении строительных и ремонтных работ из-за нарушения подрядчиками договорных отношений. Если вы арендуете помещение для совместного ведения бизнеса с партнёрами, возможны изменения в условиях аренды. Например, могут повысить арендную плату или попросить вас освободить занимаемую площадь. Риэлторам будет сложнее договариваться с потенциальными клиентами: некоторых из них вы рискуете потерять. Между тем это хорошее время для дальних командировок. Успешной будет любая деятельность, связанная с импортно-экспортными операциями, преподавательской, издательской и рекламной деятельностью.

Скорпион. У Скорпионов на этой неделе усиливается напряжение в деловых связях. Возможно, возникнут сложности при попытке договориться о деловом взаимодействии с разными людьми. Сейчас нельзя полагаться на слово и верить даваемым обещаниям. Договоренности о деловых встречах могут сорваться по странному стечению обстоятельств. Кроме того, даже если запланированные встречи состоятся, они могут пройти по неожиданному, зачастую невыгодному для вас сценарию. Это не лучшее время для установления новых деловых знакомств: вы рискуете вступить в контакт с человеком, который не является тем, за кого себя выдает. Между тем эта неделя благоприятна для проведения финансовых операций и урегулирования вопросов, связанных с долговыми обязательствами.

Стрелец. На этой неделе одной из основных задач Стрельцов должно стать сохранение тех финансовых ресурсов, которыми они располагают. Не рекомендуется тратить деньги на крупные покупки или вкладывать их в совместные коллективные проекты. Старайтесь избежать финансовых убытков. В этой области будет сложнее контролировать ситуацию, поскольку может произойти неожиданная поломка технических средств, и тогда вместо основной работы придётся заниматься вопросами ремонта или замены оборудования. Между тем это удачное время для развития делового партнёрского сотрудничества. Можно вступать в переговоры с потенциальными партнёрами: скорее всего, вы добьетесь позитивных результатов и сможете подписать выгодные договоры.

Козерог. Козерогам, работающим в непосредственном контакте с вышестоящим руководством, будет нелегко подчиниться его воле, поскольку на этой неделе усиливается желание действовать самостоятельно, поступать без учёта иных мнений. А это в любом деле может привести к повышенной конфликтности. Вместо того чтобы действовать гибко, вы будете склонны идти напролом. Такое поведение встретит жесткое сопротивление. Для предпринимателей это будет означать ухудшение внешних обстоятельств и необходимость работать в более трудных условиях. Между тем это хорошее время для тех, кто ориентирован на исполнительскую деятельность. Сейчас можно рассчитывать на успешное деловое сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу.

Водолей. Водолеям на этой неделе удастся с успехом реализовать свой творческий потенциал. Смогут преуспеть те, чья профессия связана с искусством, творчеством. Оказавшись в нестандартной ситуации, вы сможете проявить смекалку и находчивость и обязательно найдете оптимальное решение. Успешно проявят себя те, кто вовлечен в конкурентную деятельность, например, принимает участие в кастингах, конкурсах на замещение вакантной должности. Можно делать рассылку резюме в поисках новой работы: скорее всего, положительной реакции ждать долго не придётся, вами обязательно заинтересуются потенциальные работодатели. Между тем это не лучшее время для неофициальной подработки. Если вам предложат подобную работу без оформления трудового договора, лучше потребовать предоплату.

Рыбы. Рыбам на этой неделе звезды не советуют что-либо кардинально менять в своей работе. Рекомендуется действовать по заранее составленному плану. Между тем возможны неожиданности, разного рода форс-мажорные обстоятельства. Например, если вы работаете на компьютере, не исключены программные и системные сбои, поломки. В эти дни рекомендуется воздержаться от составления бизнес-плана и любого иного планирования будущего. Зато это исключительно удачное время для подведения итогов по ранее проделанной работе. Проанализируйте, насколько эффективно вы расходовали деньги из своего бюджета. Это поможет вам понять свои ошибки и исправить их.

«Золотой Рог».