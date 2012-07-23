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Ксения Собчак требует вернуть изъятые у нее при обыске деньги

23 Июля 2012, 02:52 | Дальний Восток

22 июля, ZRPRESS. Генри Резник, адвокат известной телеведущей Ксении Собчак, направил в Басманный суд Москвы жалобу на действия следствия, в которой потребовал вернуть его подзащитной деньги. Речь идет о сумме в 1,4 млн. евро.

Напомним, деньги (рубли, доллары и евро), разложенные в множество конвертов, были изъяты у Ксении Собчак во время обыска в ее квартире в июне 2012 года. Обыск был связан с уголовным делом о массовых беспорядках во время митинга на Болотной площади.

Генри Резник отметил, что документы были переданы им в суд еще 3 июля, а рассмотрение заявление по закону должно быть в течение 5 суток. Однако суд назначил рассмотрение на 8 августа. Как выяснилось, судебное заседание уже назначалось на 6 июля, однако стороны на него не явились. Как утверждает Резник, никакого уведомления об этом из суда он не получал.

Сейчас защита телеведущей направила обращение на имя председателя суда, где его просят посодействовать в сокращении сроков рассмотрения иска, пишет газета «Известия».

Отметим, что ранее Ксения Собчак заявляла: «Я человек рациональный, хорошо зарабатываю. У меня нет акций "Газпрома", я зарабатываю деньги тяжелым трудом. А где хранить деньги - в конвертах, кубышке, банках, - это мое личное дело».

Добавим, что обыск, проведенный в квартире телеведущей, лег в основу сюжета рекламного видеоролика, где Собчак призывает хранить деньги на картах банка «Тинькофф кредитные системы». Гонорар, полученный телеведущей за съемки в рекламе, банкиры раскрывать не стали.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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