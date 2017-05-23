Голливудский актер Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье

Голливудский актер, режиссер, сценарист, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, примет участие в съемках нового проекта телеканала «Россия-1», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказал представитель компании оператора проекта Илья Горбунов, в телешоу покажут, как популярный актер будет получать дальневосточный гектар.

«Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал – от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», – отметил он.

В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.

Представитель компании добавил, что также в планах построить здесь международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

«Мы уже работаем с инвесторами, которые готовы реализовать эти проекты в Приморье», – сказал он.

Отметим, задача нового телешоу – популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».

Напомним, инициированный Президентом России федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным. По словам главы региона, увеличение числа жителей в Приморье повлияет в целом на развитие края.

Сегодня Приморский край предлагает 15 мер поддержки получателей дальневосточного гектара.

Отметим, российское гражданство Стивен Сигал получил Указом Президента России Владимира Путина. 25 ноября 2016 года глава государства лично вручил ему паспорт гражданина России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.