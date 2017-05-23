Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Голливудский актер Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье
Голливудский актер, режиссер, сценарист, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, примет участие в съемках нового проекта телеканала «Россия-1», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как рассказал представитель компании оператора проекта Илья Горбунов, в телешоу покажут, как популярный актер будет получать дальневосточный гектар.
«Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал – от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», – отметил он.
В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.
Представитель компании добавил, что также в планах построить здесь международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.
«Мы уже работаем с инвесторами, которые готовы реализовать эти проекты в Приморье», – сказал он.
Отметим, задача нового телешоу – популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».
Напомним, инициированный Президентом России федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.
Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным. По словам главы региона, увеличение числа жителей в Приморье повлияет в целом на развитие края.
Сегодня Приморский край предлагает 15 мер поддержки получателей дальневосточного гектара.
Отметим, российское гражданство Стивен Сигал получил Указом Президента России Владимира Путина. 25 ноября 2016 года глава государства лично вручил ему паспорт гражданина России.
Новости тематики
- Голливудский актер Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье
- На Дальнем Востоке началось льготное кредитование получателей "дальневосточного гектара"
- Раскрыты популярные места для подачи заявок на "дальневосточный гектар"
- Центр поддержки получателей дальневосточного гектара открыт в Приморье
- Выдачу "дальневосточных гектаров" серьезно ограничат
- Сбербанк запустил акцию для молодых семей на новых условиях
- В ЕАО девять семей железнодорожников получили ключи от новых служебных квартир
- ДВФУ будет зарабатывать на свое развитие продажей имущества
- Аварийное жилье в Южно-Курильском округе пересчитают до 1 февраля
- Большинство пострадавших от наводнения в Хабаровском крае ждут строительства нового жилья
Новости раздела
- Голливудский актер Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье
- Дальний Восток завалили триллионами рублей
- В рамках ВЭФ Путин проведет важное для Дальнего Востока мероприятие
- МВД меняет порядок предоставления адресно-справочной информации
- Приморье и Китай соединит мост
- Владимир Путин пригласил участников форума в Пекине во Владивосток
- В Находке впервые прошел экологический батл
- И на суше, и на море…
- Планы США проверять порты Приморья российские власти приравняли к объявлению войны
- Солид Банк раздает георгиевские ленточки своим клиентам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- В Приморье нашли должника по электроэнергии, который накопил долг в 4,5 миллионов рублей
- К берегам Приморья приближается авианосец США
- Одна из крупнейших компаний региона может остаться без гендиректора
- Эксперты пророчат рост продаж недвижимости из-за оттока населения из Приморья и Дальнего Востока
- МВД меняет порядок предоставления адресно-справочной информации
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- Дешевые авиабилеты из Владивостока скоро закончатся
- Морской вокзал оцеплен сотрудниками полиции
- Владивосток отказывается от пянсе и шаурмы
Чтоб как можно больше баранов побежали брать болото