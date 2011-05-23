Для поступления в вуз ЕГЭ может не хватить

Абитуриентов могут заставить сдавать экзамены по русскому языку дважды

Депутаты Госдумы предлагают сделать экзамен по русскому языку обязательным для поступающих в вузы и колледжи. Это не значит, что абитуриентов освободят от ЕГЭ. Он должен остаться в качестве выпускного экзамена.

Но ЕГЭ недостаточно для поступления в вуз, считает один из авторов законопроекта, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Игорь Лебедев.

По его словам, сегодня ощущается дефицит преподавателей во многих учебных заведениях страны, особенно в сельской местности. «Вследствие этого уровень знаний учащихся часто оказывается ниже требуемого для успешной сдачи ЕГЭ, преподаватели стараются «помочь» им, иногда просто подсказывая верные ответы. А директора школ закрывают на это глаза ради поддержания завышенного уровня успеваемости учеников», – заявил депутат.

По мнению авторов законопроекта, многочисленные нарушения при сдаче ЕГЭ приводят к тому, что в вузы попадают люди, не умеющие грамотно формулировать свои мысли по-русски. Введение же ещё одного экзамена по языку, который депутаты предлагают проводить в вузах, позволит обеспечить более качественный отбор среди кандидатов на поступление и дать стране высококвалифицированных специалистов.

На сегодняшний день все учебные заведения обязаны принимать ЕГЭ в качестве вступительных экзаменов. Дополнительные экзамены могут принимать только МГУ им. Ломоносова и СПбГУ, а также вузы, для учёбы в которых молодым людям нужны незаурядные творческие способности или физические и психологические качества.

Профессор кафедры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов Владимир Мескин считает, что с грамотностью школьников и студентов действительно нужно что-то делать. «Школьники и студенты знают родной язык намного хуже, чем 10 лет назад, – заявил он. – Причина – разброд в системе образования, бесконечные изменения, которые только путают учителей и учеников. ЕГЭ тоже подлил масла в огонь. Чтобы подготовиться к нему, нужны не знания, не понимание языка, а натаскивание на тесты».

В прошлом году каждый пятнадцатый школьник не сумел сдать ЕГЭ по русскому языку, то есть набрал менее 37 баллов из 100. По мнению Владимира Мескина, если вузы введут серьёзный экзамен по этому предмету, школьники тоже будут относиться к нему серьёзнее.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков уверен, что, если абитуриенты будут сдавать русский язык два раза, от этого их грамотность не увеличится. «Депутаты не доверяют ЕГЭ, значит, надо его просто отменить, вернув прежнюю систему аттестации: отдельные выпускные экзамены в школе и вступительные в вузе. ЕГЭ в нынешней форме не может показать реальных знаний предмета, но эту проблему дополнительным экзаменом не решишь, будет ещё один скачок коррупции: кто покупал ответы на ЕГЭ, будут давать взятки приёмной комиссии в вузах», – считает Сергей Комков.

Первый проректор по учебной работе МИИТа Валентин Виноградов согласен, что нужно выбрать что-то одно: или ЕГЭ, или обычные экзамены. В противном случае нарушается сама суть ЕГЭ, который всегда позиционировался как вступительные и выпускные экзамены «в одном флаконе», пишет Gudok.Ru.