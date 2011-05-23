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Сотовые компании раскроют данные должников

23 Мая 2011, 14:51 | Дальний Восток

Федеральная служба судебных приставов договорилась об информационном сотрудничестве с операторами «большой тройки»

Об этом заявил глава ФССП Артур Парфенчиков. По его словам, приставы и мобильные операторы пришли к компромиссу, и в конце мая МТС, «Билайн» и «МегаФон» должны подписать с ФССП соглашение об информационном обмене. «Документы проходят стадии согласования в сотовых компаниях», – уточнил Артур Парфенчиков.

Он отметил, что приставы не будут списывать деньги со счетов неплательщиков, они хотят получить представление о кредитоспособности должников. Таким образом, ФССП интересуют контакты неплательщиков, а также информация о движении средств на их счетах, сообщает Gudok.Ru.

Приставы активно осваивают новейшие технологии. ФССП ищет должников не только через сотовые компании, но и через Интернет. В ход идёт информация о неплательщиках в популярных социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. За должниками также следят через поисковые системы и электронные доски объявлений.

По словам Артура Парфенчикова, знание контактных данных неплательщиков, а также возможность с ними оперативно связаться в 30% случаев приводит к быстрому погашению задолженности. Только в I квартале 2011 года приставы собрали долгов на 81 млрд руб.

Операторы, не входящие в «большую тройку», также будут предоставлять судебным приставам данные об абонентах. Но президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский отрицает, что сотовые компании начнут раскрывать информацию о движении средств на счетах должников. «Речь идёт только о номерах телефонов, зарегистрированных на имя неплательщика, – подчеркнул он. – Никакой другой информации мы предоставлять не будем». По словам г-на Домбровского, сотовые компании не допустят нарушения законодательства.

Весь прошлый год арбитражные суды страны разбирали споры судебных приставов и сотовых компаний, которые отказывались разглашать конфиденциальные данные о клиентах.

В итоге Высший арбитражный суд встал на сторону мобильных операторов, признав их обязанность защищать сведения об абонентах. Это зафиксировано в законе «О связи». Так как этот документ не делает исключения для ФССП, то получается коллизия. Согласно новому законодательству об исполнительном производстве приставы имеют право требовать информацию об абонентах, но согласно закону «О связи» операторы не обязаны её предоставлять. Чтобы урегулировать ситуацию, компании «большой тройки» более полугода вели переговоры с приставами. Те согласились не изымать деньги со счетов должников, а сотовые операторы пообещали облегчить доступ к информации о номерах абонентов.

Автор: Gudok.ru
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