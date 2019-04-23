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Валентин Пак приготовил сто тонн пшеницы для КНДР

23 Апреля 2019, 11:33 | Дальний Восток

Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи

Сто тонн пшеницы для отправки в КНДР в качестве гуманитарной помощи приготовил Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП).

– Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, – говорит глава АКОРП Валентин Пак. – Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно.

В июне 2018 года  на железнодорожной станции Туманган состоялась церемония передачи трёх вагонов со 150 тоннами высококачественной пшеницы. Этот гуманитарный груз был также передан в дар КНДР от Валентина Пака совместно с Ассоциацией корейских организаций Приморского края (АКОРП).

Новая благотворительная акция является ещё одним свидетельством  дружбы, которую испытывают друг к другу народы России и КНДР.

Лариса РЕКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пшеница  валентин  КНДР  кореец  акорп  хлеб  ким чен ын  пак  гуманитарная помощь  Северная Корея 



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