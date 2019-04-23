Валентин Пак приготовил сто тонн пшеницы для КНДР

Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи

Сто тонн пшеницы для отправки в КНДР в качестве гуманитарной помощи приготовил Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП).

– Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, – говорит глава АКОРП Валентин Пак. – Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно.

В июне 2018 года на железнодорожной станции Туманган состоялась церемония передачи трёх вагонов со 150 тоннами высококачественной пшеницы. Этот гуманитарный груз был также передан в дар КНДР от Валентина Пака совместно с Ассоциацией корейских организаций Приморского края (АКОРП).

Новая благотворительная акция является ещё одним свидетельством дружбы, которую испытывают друг к другу народы России и КНДР.