Федеральные власти в очередной раз унизили приморцев

Дешевые авиабилеты в центр России разлетелись за считанные часы

"Аэрофлот" возобновил продажи авиабилетов по льготным тарифам на рейсы между городами центральной части России и городами Дальнего Востока, но уже к обеду в понедельник во Владивостоке большая часть дат в июле и августе была закрыта, а как альтернативу кассы предлагали билеты на рейсы "дочки" "Аэрофлота" - авиакомпании "Россия".

Подобные акции от федеральных властей каждый раз ставят приморцев в унизительное положение, вынуждая граждан, как последних попрошаек, клянчить себе "пропуск в лучшую жизнь". Очереди с ночевками под авиакассами, бесконечные звонки в точки продаж и позиция в низком старте становятся уже привычными для приморцев накануне "выброса" дешевых авиабилетов. Кто-то скажет: радуйтесь, раньше и такого не было. Конечно, спасибо правительству за наше счастливое лето. Однако "и такого" унижения дальневосточники, откровенно говоря, не заслужили, ведь перманентная, законодательно закрепленная льгота и мгновенно заканчивающаяся подачка, периодический вброс - две большие разницы, как говорят в Одессе. Банальная для остальных россиян покупка билетов оборочивается для дальневосточников вульгарным квестом, лотереей и не всегда с удачным исходом.

"Возобновление продажи билетов по льготным тарифам на рейсы группы "Аэрофлот" стало возможным в связи с предоставлением авиакомпании дополнительного финансового лимита субсидий", - пояснил "Аэрофлот".

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, в программе, которая действует круглогодично, участвуют восемь авиакомпаний. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Первоначально бюджет выделил на программу 2,9 млрд рублей но в середине января "Аэрофлот" сообщил, что распродал все льготные билеты на Дальний Восток за шесть дней. Всего перевозчик получил на эти цели 793 млн рублей субсидий, при том что запрашивал 2,1 млрд. Руководство "Аэрофлота" обратилось в Минтранс с просьбой выделить ему всю запрошенную сумму. В конце марта правительство РФ согласилось выделить допсубсидии для авиаперевозок на Дальний Восток в размере 2,5 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»

Средства распределены между регионами следующим образом: более 587 млн рублей получил Приморский край, более 452 млн рублей – Хабаровский край, 250 млн рублей – Забайкальский край, 312 млн рублей – Республика Саха (Якутия), почти 180 млн рублей – Республика Бурятия, более 274 млн рублей – Амурская область, более 174 млн – Сахалинская область, почти 245 млн рублей – Камчатский край, более 172 млн рублей – Магаданская область, более 59 млн рублей – Чукотский автономный округ.