Медиасубботник охватил территорию от Магадана до Владивостока

Сотрудники Издательской компании «Золотой Рог» приняли участие в ставшем уже традиционным мероприятии

В прошедшие выходные в Приморье прошел традиционный Медиасубботник. В этом году представители СМИ, пресс-служб и администрации Приморского края навели порядок на мысе Ахлестышева на острове Русском, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что традиция проведения медиасубботников зародилась в Приморье четыре года назад. В 2015 году журналисты и представители пресс-служб наводили порядок на Новосильцевской батарее Владивостокской крепости, в 2016 – убирали мыс Ахлестышева на острове Русском, где собрали более 200 мешков мусора, в 2017 году посадили 40 пихт в Нагорном парке. В этом году только во Владивостоке журналисты со товарищи собрали более 250 мешков мусора.

Организатором краевого медиасубботника выступило Приморское отделение Союза журналистов России.

Аналогичная акция прошла в Уссурийске, Артеме и Находке. Инициативу приморцев поддержали журналисты ЕАО, Хабаровского края и Магаданской области, где представители СМИ также организовали проведение Медиасубботников.

Фото Марины БОЖКО.