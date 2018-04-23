www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.32 р. 100 JPY: 57.01 р.
EUR: 75.65 р. 10 CNY: 97.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Медиасубботник охватил территорию от Магадана до Владивостока

23 Апреля 2018, 14:30 | Дальний Восток

Сотрудники Издательской компании «Золотой Рог» приняли участие в ставшем уже традиционным мероприятии

В прошедшие выходные в Приморье прошел традиционный Медиасубботник. В этом году представители СМИ, пресс-служб и администрации Приморского края навели порядок на мысе Ахлестышева на острове Русском, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что традиция проведения медиасубботников зародилась в Приморье четыре года назад. В 2015 году журналисты и представители пресс-служб наводили порядок на Новосильцевской батарее Владивостокской крепости, в 2016 – убирали мыс Ахлестышева на острове Русском, где собрали более 200 мешков мусора, в 2017 году посадили 40 пихт в Нагорном парке. В этом году только во Владивостоке журналисты со товарищи собрали более 250 мешков мусора.

Организатором краевого медиасубботника выступило Приморское отделение Союза журналистов России.

Аналогичная акция прошла в Уссурийске, Артеме и Находке. Инициативу приморцев поддержали журналисты ЕАО, Хабаровского края и Магаданской области, где представители СМИ также организовали проведение Медиасубботников.

Фото Марины БОЖКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: медиа  остров  пресс-служба  субботник  уборка  пляж 
           



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru