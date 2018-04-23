Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивосток тянут стратегически важный кабель
Новая волоконно-оптическая линия позволит в определенных целях обмениваться информацией в режиме реального времени
Минобороны начало подготовку к прокладке трансарктической линии связи. Она создается для нужд ВМФ и береговых войск, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Волоконно-оптический кабель буквально «прошьет» Арктику и Дальний Восток, пишут «Известия». Он начнется в Североморске, пройдет через Анадырь, Петропавловск-Камчатский и закончится во Владивостоке. Новая линия позволит передавать большой объем информации в режиме реального времени. Эксперты считают, что трансарктическая линия связи повысит обороноспособность страны.
В Минобороны «Известиям» рассказали, что новая волоконно-оптическая линия расширит возможности оперативного управления военно-морскими силами России. Уже разработана структурная схема подводной системы. С начала нынешнего года стартовали подготовительные работы.
Сейчас проводные телекоммуникации в Арктике недостаточно развиты. Трансарктический кабель позволит устранить эту проблему. Он пройдет в зоне ответственности двух флотов — Северного и Тихоокеанского. Именно они отвечают за неприкосновенность наиболее протяженных морских границ страны.
Линия длиной 12,7 тыс. км условно поделена на две части — Арктическую и Дальневосточную. Протяженность первой составит около 5,7 тыс. км, второй — 7 тыс.
При прокладке магистрали оборудуют отрезки нескольких типов: безретрансляционные, с подводными ретрансляторами и с лазерной накачкой для усиления светового потока. Применение той или иной технологии будет зависеть от рельефа и гидрогеологической обстановки. Обязательное условие для используемой аппаратуры и оптоволокна — стойкость при крайне низких температурах.
Речь идет о создании современной разветвленной телекоммуникационной сети на побережье и островах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В перспективе она свяжет здесь все военные и военно-морские базы в труднодоступных районах. Предполагается, что магистральную линию введут в строй к 2025 году.
Для отработки технологий в зоне ответственности Северного флота создадут опытный район с магистральными сетями связи между пунктами на побережье океана и островными базами.
Трансарктический кабель серьезно повысит обороноспособность страны, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
— В режиме реального времени можно будет отслеживать оперативную обстановку от Норвегии до Китая, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Если подключить к такой линии стационарные гидроакустические комплексы освещения подводной обстановки, то об объекте, найденном, скажем, в Северном Ледовитом океане, тут же станет известно во Владивостоке, Североморске и Москве. Такая телекоммуникационная система серьезно увеличит эффективность управления сухопутными силами и флотом.
Для подводных работ будут использованы специальные кабельные суда ледового класса «Волга» и «Вятка». Они сейчас достраиваются на керченском заводе «Залив». «Волгу», по предварительным данным, планируется сдать в 2019 году, «Вятку» — годом позже.
Эти суда оснастят специальным плугом для заглубления кабеля и подводным аппаратом для ремонта и обслуживания линии. Они будут способны прокладывать линию связи на глубине до 3 тыс. м со скоростью до двух узлов (3,7 км/ч). В дальнейшем они станут незаменимы при обслуживании созданной системы: аппаратура позволит быстро найти повреждения и в случае необходимости поднять кабель или поврежденную аппаратуру на борт для ремонта или экстренной замены.
Новости тематики
- Во Владивосток тянут стратегически важный кабель
- Продолжается подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"
- Наноспутник SamSat-218, запущенный с Восточного, передает "обрывки морзянки"
- На Дальнем Востоке подготовлена система видеонаблюдения к дополнительной сдаче ЕГЭ в осенние сроки
- Компьютерный вирус, блокирующий доступ в Интернет, зафиксирован в Хабаровске
- На Дальнем Востоке отключили Facebook и Twitter
- Первая на Дальнем Востоке скамейка блогеров установлена в Якутске
- Видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Сахалине обеспечит "Ростелеком"
- Около 80 тысяч фильмов посмотрели в новогодние праздники жители Дальнего Востока
- На Дальнем Востоке 65 тысяч семей управляют просмотром любимых передач
Новости раздела
- Во Владивосток тянут стратегически важный кабель
- Чемпионом в гонке на собачьих упряжках "Берингия-2018" стал Валентин Левковский
- Проблемы Корейского полуострова смогут решить только сами корейцы
- Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре
- Памятники "За пацанов!" появятся на Дальнем Востоке
- Сахалинский курорт "Горный воздух" закрыл лыжный сезон "Жарким спуском"
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
- Власти Сахалина хотят помочь военным городкам выжить
- Почему бегут собаки?
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Повестка дня: экономический рост и экологическая безопасность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- После издевательств над ребенком жительница Владивостока попала на федеральный канал
- Доллары из Приморья вывозят мешками
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
- Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре
- Всех жителей Приморья обеспечат цифровым телевидением до конца года
- Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток
- Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске