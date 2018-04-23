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Во Владивосток тянут стратегически важный кабель

23 Апреля 2018, 10:46 | Дальний Восток

Новая волоконно-оптическая линия позволит в определенных целях обмениваться информацией в режиме реального времени

Минобороны начало подготовку к прокладке трансарктической линии связи. Она создается для нужд ВМФ и береговых войск, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Волоконно-оптический кабель буквально «прошьет» Арктику и Дальний Восток, пишут «Известия». Он начнется в Североморске, пройдет через Анадырь, Петропавловск-Камчатский и закончится во Владивостоке. Новая линия позволит передавать большой объем информации в режиме реального времени. Эксперты считают, что трансарктическая линия связи повысит обороноспособность страны.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что новая волоконно-оптическая линия расширит возможности оперативного управления военно-морскими силами России. Уже разработана структурная схема подводной системы. С начала нынешнего года стартовали подготовительные работы.

Сейчас проводные телекоммуникации в Арктике недостаточно развиты. Трансарктический кабель позволит устранить эту проблему. Он пройдет в зоне ответственности двух флотов — Северного и Тихоокеанского. Именно они отвечают за неприкосновенность наиболее протяженных морских границ страны.

Линия длиной 12,7 тыс. км условно поделена на две части — Арктическую и Дальневосточную. Протяженность первой составит около 5,7 тыс. км, второй — 7 тыс.

При прокладке магистрали оборудуют отрезки нескольких типов: безретрансляционные, с подводными ретрансляторами и с лазерной накачкой для усиления светового потока. Применение той или иной технологии будет зависеть от рельефа и гидрогеологической обстановки. Обязательное условие для используемой аппаратуры и оптоволокна — стойкость при крайне низких температурах.

Речь идет о создании современной разветвленной телекоммуникационной сети на побережье и островах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В перспективе она свяжет здесь все военные и военно-морские базы в труднодоступных районах. Предполагается, что магистральную линию введут в строй к 2025 году.

Для отработки технологий в зоне ответственности Северного флота создадут опытный район с магистральными сетями связи между пунктами на побережье океана и островными базами.

Трансарктический кабель серьезно повысит обороноспособность страны, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В режиме реального времени можно будет отслеживать оперативную обстановку от Норвегии до Китая, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Если подключить к такой линии стационарные гидроакустические комплексы освещения подводной обстановки, то об объекте, найденном, скажем, в Северном Ледовитом океане, тут же станет известно во Владивостоке, Североморске и Москве. Такая телекоммуникационная система серьезно увеличит эффективность управления сухопутными силами и флотом.

Для подводных работ будут использованы специальные кабельные суда ледового класса «Волга» и «Вятка». Они сейчас достраиваются на керченском заводе «Залив». «Волгу», по предварительным данным, планируется сдать в 2019 году, «Вятку» — годом позже.

Эти суда оснастят специальным плугом для заглубления кабеля и подводным аппаратом для ремонта и обслуживания линии. Они будут способны прокладывать линию связи на глубине до 3 тыс. м со скоростью до двух узлов (3,7 км/ч). В дальнейшем они станут незаменимы при обслуживании созданной системы: аппаратура позволит быстро найти повреждения и в случае необходимости поднять кабель или поврежденную аппаратуру на борт для ремонта или экстренной замены.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: минобороны  арктика  связь  армия  Дальний Восток  шойгу  флот  ТОФ  волокно 



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