Краевая молодежная патриотическая акция «С Днем Победы, ветеран!» началась в Приморском крае. Она проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы»

Мероприятия, в которых примут участие около двухсот человек, пройдут во Владивостоке, в городах Артем, Находка, Уссурийск, Арсеньев и Лесозаводск. Воспитанники патриотических клубов в ходе акции составят видеоархив с воспоминаниями и рассказами ветеранов о Великой Отечественной войне. Впоследствии на основе эти встреч будет смонтирован видеоролик. Туда войдут и основные мероприятия 2013 года, прошедшие в Приморье в память о защитниках Отечества. Диски с видеороликами получат семьи ветеранов, военно-патриотические клубы и школы Приморья.

23 апреля 2014 г в здании Администрации г. Уссурийск планируется проведение семинара-совещания с участием ветеранов, специалистов по патриотическому воспитанию молодежи, руководителей школьных музеев и поисково-краеведческих кружков, заместителей глав муниципальных образований Приморского края, в том числе вице-губернатора Приморского края Ролик Александра Ивановича, председателя Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Григорович Дмитрия Николаевича.

Во время проведения семинара-совещания будут подведены итоги второго этапа смотра-конкурса городских округов, муниципальных районов и ветеранских организаций Приморского края "Эстафету боевых дней и трудовых будней – в надежные руки", посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участники акции посетят Черняховское воинское захоронение, возложат венки и цветы к мемориалу.

Совместные выезды и встречи ветеранов Великой Отечественной войны, родственников участников боев, властей и молодежи продлятся до 30 мая 2014 г.

ZRPRESS.RU, Владивосток.