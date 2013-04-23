На неделе во Владивостоке ожидается дождь

Долго же весна шла на Дальний Восток, очень долго. Но все-таки пришла, и на том спасибо. Хотя расслабляться не стоит – очередной активный циклон пришел на Тихий океан и вызвал осадки во многих краях и областях региона. Утешает, что Приморскому краю участь быть залитым дождем вперемешку с мокрым снегом не грозит, хотя осадки все-таки возможны и у нас. А вообще же погоду в Приморье снова определяет поле повышенного давления.

Итак, во ВЛАДИВОСТОКЕ дневная температура на этой неделе подрастет до 7-12 градусов тепла. Как обычно, будет наблюдаться переменная облачность, а в среду и четверг возможен небольшой дождь. Что касается ночной температуры, то она в столице Приморья выше плюс 2-5 не поднимется.

Потеплело и у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ, хотя осадки возможны и здесь – в четверг, пятницу и субботу в городе возможен дождь. Дневная температура же доходит до плюс 6-10. Ночью в городе на берегу Амура воздух остывает до 2-4 выше нуля.

Сегодня, во вторник, возможен дождь в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Дневной температурный фон колеблется в пределах 5-10 градусов тепла. После захода солнца воздух в столице Амурской области становится чуть прохладнее – до плюс 1-4.

В четверг и субботу дождя будут ждать в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. В дневные часы температура сохранится на уровне 3-7 градусов тепла. По ночам в столице островной области температура понижается до 0 – плюс 2.

Своеобразная весна в МАГАДАНЕ, что, впрочем, и неудивительно. Днем воздух уже прогревается до 1-3 градусов тепла, хотя в ночные часы по-прежнему холодно – до1-4 ниже нуля. В среду и четверг в столице Магаданской области возможен снег.

Во вторник в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ начнется снег, который плавно перейдет в дождь, – прекращение осадков ожидается в среду. Дневная температура выше 3-5 градусов тепла не поднимется. Ночью температура воздуха в столице Камчатского края понижается до 0 – плюс 2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.