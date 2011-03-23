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Коммунальная экономия: от теории к практике

23 Марта 2011, 14:01 | Дальний Восток

Согласно статье 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета энергоресурсов до 1 января 2012 года и перейти на оплату по фактическому расходу. Это значит, что с указанного времени платить за все потребляемые ресурсы нужно будет не по нормативам, а по реальному потреблению.

С целью еще большего контроля за потреблением коммунальных услуг используют автоматические системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ). Такая система способна автоматически, в режиме реального времени, собирать данные со всех приборов учета – как поквартирных, так и общедомовых.

К числу, если так можно выразиться, «классических» потерь, которые есть практически в любом доме, относятся протекающие в подвалах трубы. Для борьбы с этим негативным явлениям можно использовать возможности специальных устройств – контроллеров, управляющих насосным оборудованием. «Например, контроллер МРС осуществляет регулирование по принципу создания пропорционального давления в трубах. В отличие от большинства контроллеров, поддерживающих постоянный напор воды, прибор подстраивает его под изменения в системе водоснабжения. Утечки воды, соответственно, уменьшаются», – рассказывает Роман МАРИХБЕЙН, руководитель направления «Инженерные системы зданий и сооружений» компании GRUNDFOS.

Есть и такие революционные решения, которые позволяют не только экономить энергию, но и возвращать ее обратно. Такую идею уже реализовал на практике производитель лифтов – компания ОТИС. Инновация заключается в том, что двигатель начинает работать как генератор при движении груженого лифта вниз или пустой кабины вверх, когда возникают излишки энергии.

Автор: Юрий Рогов
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