"Дальневосточный капитал" опубликовал календарь-2017 событийного туризма Дальнего Востока

2017 год богат событиями, которые могут заинтересовать туристов во всего мира

Январь





Автомобильный спорт на Дальнем Востоке приобретает все большую популярность. В 2017 году ведущими регионами, которые поддерживают эти эффектные виды развлечений, становятся Приморский и Хабаровский края. «ДК» предлагает подборку событий, связанных с автоспортом в этих субъектах.

4-5 января в Хабаровском крае состоится турнир по парному дрифту на льду. Соревнование DOUBLE Drift приготовит пилотам серьезное испытание: они будут покорять ледяную трассу Snow River Park, созданную на реке Уссури.

Далее автомобильный спорт переместится из дальневосточной столицы в столицу Приморья. Новый сезон официальных соревнований Russian Drift Series зоны «Восток» для любителей управляемого заноса традиционно пройдет в шесть этапов. 22-23 апреля во Владивостоке состоится первый этап, а второй и четвертый этапы 20-21 мая и 15-16 июля примет Хабаровский край. Третий (17-18 июня) и два заключительных этапа (2-3 сентября) соревнований будут снова проходить во Владивостоке.

Февраль

23 февраля владивостокский «Примринг» станет площадкой для «Внедорожного фестиваля». Фанаты особенных автомобилей, как и другие любители внедорожной экзотики, смогут в этот день узнать все тайны настройки уникальных внедорожников.

24 февраля на реке Найбе Сахалинской области пройдет ежегодный конкурс среди рыболовов-любителей «Сахалинский лед». Полюбившийся поклонникам соревнований формат останется прежним: состязание будет состоять из двух этапов. Первый - это общий командный зачет, победителей которого судьи определяют по количеству пойманных «хвостов». А наиболее удачливая команда участвует в рыбацком биатлоне, суть которого - как можно быстрее передвигаться между последовательно расположенными зонами лова. Главный приз достанется тому, кто в каждой из четырех зон поймает рыбу и первым пересечет финишную черту.

25 февраля во Владивостоке на острове Русском состоится международный Ледовый полумарафон «Vladivostok Ice Run». Участники забега получат шанс пробежать по замерзшему Японскому морю три предложенных дистанции: 5 км, 10 км и 21 км. Для всех участников подготовлена интересная программа, а на финише все марафонцы получат медаль в память о своем достижении.

28 февраля в Республике Саха (Якутия) пройдет ежегодный фестиваль оленеводов - Уктывун.





Это праздник оленеводов-эвенков, проживающих на территории Якутии, включает детские гонки на оленьих упряжках, Игры народов Севера для взрослых, праздничный концерт творческих коллективов и конкурсы национальной одежды «Аяврив эвэды тэткэв», охотничьего снаряжения и утвари, на лучшую упряжь.

Также в конце февраля в Хабаровском крае на льду залива Советская Гавань состоится фестиваль-конкурс по подледному лову «Серебряная корюшка». На протяжении нескольких лет фестиваль-конкурс собирает поклонников зимней рыбалки не только из России, но и из других стран: в разные годы в нем участвовали команды из Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии. В программу мероприятия войдут не только конкурс любителей подледного лова, но и конкурс бурильщиков льда, конкурс рыбных блюд, конкурс «Мисс и Мини-мисс «Серебряная корюшка» и другие мероприятия.

Март

4 марта - «Примринг» открывает двери фестивалю «Баквадро». Это массовое мероприятие посвящено профессионалам и любителям багги и квадроциклов. В рамках фестиваля пройдут лотереи, выставки, а также турнир «Квадро» на кубок «Примринга».

5 марта на Камчатке стартует первый этап гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017».





Соревнование будет состоять из 21 этапа, участникам предстоит преодолеть 1500 км. Из села Эссо Быстринского района каюрам предстоит пройти на север вдоль западного побережья Камчатки через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка и поселок Палана. Затем маршрут повернет на восток. Дойдя до поселка Оссора Карагинского района, гонка свернет на юг и пойдет вдоль восточного побережья через села Карага и Ивашка. Финишируют каюры в селе Усть-Камчатск Усть-Камчатского района ориентировочно 28 марта.

Досье «Дальневосточного капитала»: Гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит на Камчатке уже более 25 лет - с 1990 года. В 2016 году на старт гонки вышли 15 каюров. По планам организаторов, в 2018 году «Берингия» объединится с чукотскими традиционными гонками на собачьих упряжках «Надежда».

26 марта в Якутске состоится международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бриллиантовые нотки». В 2017 году в рамках мероприятия планируется проведение мастер-классов по номинациям от лучших преподавателей и артистов РФ, выставки детских работ художественных и прикладных искусств, концерт гостей фестиваля, семинары и научно-практическая конференция.

Апрель

В апреле и мае жителям и гостям Дальнего Востока предстоит познакомиться с туристическими выставками регионов. Так, 3 апреля в Якутии пройдет Неделя туризма Sakha-Travel. В выставке традиционно принимают участие все ведущие туристические предприятия, представители смежных отраслей Республики Саха (Якутия), регионов Дальнего Востока и Забайкалья, а также зарубежные гости.

Май

6 мая «Примринг» станет местом открытия байкерского сезона-2017 во Владивостоке. Любители мотоциклов не только Приморского края, но и всей России объединятся в колонну из более чем пяти сотен мотоциклов разной мощности.

В мае на «Примринге» также пройдет 1-й этап «Эндуро- кросс» - зрелищной кольцевой гонки с преодолением препятствий на внедорожных мотоциклах. Второй этап состязания запланирован на 29 июля. А 29 сентября состоится завершающее мероприятие открытого чемпионата «Эндуро- кросс» - Hard Enduro «On the Edge». Все желающие смогут стать зрителями «Пролога» - наиболее зрелищной части гонки, проводимой на специально подготовленном участке.

А с 18 по 21 мая во Владивостоке пройдет третий Тихоокеанский туристский форум. Программа мероприятия будет состоять из нескольких блоков - деловой части, международной выставки Pacific International Tourism Expo, которая является самой большой площадкой в ДФО для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония). Украшением туристического форума и демонстрацией самых сильных сторон отрасли станет фестиваль «День путешественника».

Июнь

В июне по всему Дальнему Востоку стартуют праздники коренных народов. Наиболее крупные из них стоит посетить искушенному туристу. Так, 24-25 июня в Южно-Сахалинске состоится праздник-обряд «Кормление духа - хозяина моря». Представители всех районов традиционного проживания коренных народов Сахалинской области съедутся для проведения традиционного красочного обряда. «Кормление духа - хозяина моря» проводится ежегодно перед началом летней путины с участием общин и национальных предприятий коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

В июне проходит Ысыах - встреча нового года в Якутии. Слово «ысыах» дословно можно перевести как «изобилие», праздник связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия.









Проводится в период между 10 июня и 25 июня, в рамках праздника проходят конкурс сказителей-олонхосутов (олонхо - древний героический эпос народа саха), церемонии встречи солнца и распития ритуального напитка - кумыса.

В июне в Магаданской области тоже встречают новый год, но уже эвенский - Хебденек, он наступает в дни летнего солнцестояния 21-24 июня. Хебденек проводится на специально подготовленном «обрядном» поле - в окружении лиственниц и сопок. Устанавливается эвенский календарь - объемный рисунок человеческого тела с указанием названий месяцев на его частях. Проводятся концертная программа, праздничная трапеза, национальные игры, соревнования.

Июль

Праздники-обряды продолжаются и в июле. Так, в начале летнего месяца в Хабаровском крае проходит Праздник первой горбуши. Этот фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера уже стал одной из визитных карточек Советско-Гаванского района.

О культуре малочисленных народов в Хабаровске расскажет фестиваль творчества «Аист над амуром». В его программу входят конкурс «Национальная кухня», «Национальный костюм», а также концертные выступления коренных малочисленных народов Севера.

В июле в Магаданской области состоится чемпионат по промывке россыпного золота «Старательский фарт».





Участникам соревнования необходимо всего за 15 минут вручную отделить золото от пустой породы. Победителя определяют просто - по весу намытого металла.

В июле-августе (точная дата пока неизвестна) уже восьмой раз в Камчатском крае пройдет День вулкана.





Главное событие туристического сезона проходит одновременно на двух площадках: Козельском и Авачинском вулканах. На каждой из них туристам предлагают свою программу. И если у подножия Козельского собираются любители развлекательных мероприятий, то к Авачинскому стекаются поклонники здорового образа жизни и желающие испытать свои силы и покорить вулкан во время массового восхождения.

Август

С 9 по 13 августа в Амурской области состоится международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Уникальность фестиваля - в его одновременном прохождении на двух берегах пограничной реки Амур. Симметричные события организуются синхронно в двух государствах, позволяя раскрыть особенности культуры и искусства дружественных стран.

19-20 августа в Приморском крае на базе «Примринга» пройдет фестиваль культовых японских автомобилей - JDM FEST. Мероприятие представляет собой не только автовыставку, но и множество разнообразных шоу, конкурсов, мастер-классов и прочих развлечений.

В августе в Сахалинской области состоится международный кинофестиваль «Край света». Это конкурс кино, в котором участвуют не только известные кинематографисты, но и начинающие режиссеры. Зрители знакомятся с по-настоящему исключительными картинами: радикальные, изысканные, атмосферные работы японских, вьетнамских, грузинских и российских режиссеров не оставят кинопоклонников равнодушными.

Сентябрь

6-7 сентября Владивосток станет местом проведения третьего Восточного экономического форума, который состоится сразу после завершения IХ саммита БРИКС в Китае. ВЭФ уже вошел в перечень важных мероприятий мировой политики и за два года проведения стал крупной международной коммуникационной площадкой, ориентированной на приоритетное развитие Дальнего Востока России и интеграцию с экономикой стран АТР. Ряд мероприятий форума пройдет и в «нулевой» день - 5 сентября. В рамках ВЭФ состоится фестиваль «Улицы Дальнего Востока», который продемонстрирует туристический потенциал регионов ДФО.

С 7 по 10 сентября в Республике Саха (Якутия) проходит Бриллиантовая неделя.





В ее программу войдут международный аукцион алмазов, аукцион бриллиантов, выставка-ярмарка ювелирных изделий с бриллиантами, специальные предложения и акции для жителей и гостей республики. Ключевым событием недели станет Бриллиантовый бал с участием звезд эстрады, оперы, балета.

С 7 по 10 сентября в Биробиджане пройдет ХIII международный фестиваль еврейской культуры и искусства.





9 сентября в Камчатском крае - национальный ительменский праздник Алхалалай. Праздник знаменует окончание лета и благодарение природы за дарованный урожай. В этот день ительмены приносят дары Хантаю, отпугивают злых духов и очищаются от грехов. Центральным событием праздника является открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края, который начинается вечером и длится до самого утра.

13-17 сентября на «Примринге» во Владивостоке состоится главное российское дрифт-событие года - D1 Primring GranPrix 2017.





С 16 сентября по 30 сентября в Камчатском крае также состоится целая серия массовых молодежных мероприятий - марафон Kamchatka New Life. Финалом танцевально-спортивного марафона станет грандиозный флешмоб 35 образовательных организаций края и его жителей.

Октябрь

В октябре ключевым событием туризма Дальнего Востока станет фестиваль-конкурс «Кухня без границ» в Хабаровском крае. Он пройдет с 1 по 15 октября.





Фестиваль проводится в целях сохранения национальных традиций и популяризации обычаев гостеприимства народов, проживающих в Хабаровском крае. Ежегодно в нем принимают участие предприятия общепита в партнерстве с различными общественными организациями (землячествами, диаспорами, национальными автономиями), представляющие русскую, нанайскую, армянскую и другие кухни. В рамках фестиваля пройдет более 40 дегустаций национальных кухонь и презентаций национальных культур и традиций народов, проживающих в крае.

Ноябрь

4 ноября в Камчатском крае отметят не только День народного единства, но и праздник нерпы Хололо, приуроченный к окончанию летнего промыслового сезона. Проводится он береговыми коряками. Хололо - это праздник благодарения природе за ее щедрые речные, лесные и морские дары, это проводы нерпы «домой». Начинается он с обряда «благодарения» и «очищения». Гостям праздника предлагают оригинальные корякские национальные блюда из мяса и рыбы, звучат сольные песни, проходят древние обряды и игра на бубнах, соревнование женщин в танцах, а мужчин - в силе и ловкости.

Декабрь

Бесспорно, в завершении года лучшим регионом для туриста становится Республика Саха (Якутия). С 1 декабря в самом холодном субъекте северного полушария открывается фестиваль «Зима начинается с Якутии». Именно в это время начинается российская зима. Дед Мороз ежегодно совершает традиционный визит к Чыысхаану - якутскому Властелину холода - и Зиме в столичную резиденцию, Царство вечной мерзлоты, за символом холода перед предновогодним турне по городам России. Этот праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в Якутии и с каждым годом собирает все больше гостей. Официальный старт российской зимы начинается с передачи «холода» от Чыысхаана Деду Морозу из Великого Устюга и зажжения огней на первой новогодней елке в стране.

Также в рамках проекта проводится гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». На гастрономическом фестивале проходят выставка-продажа рыбной продукции, изделий народных мастеров, выступления артистов художественной самодеятельности и фольклорных ансамблей. Все гости праздника наслаждаются изысканным вкусом строганины, свежемороженой рыбы и северными деликатесами, а также могут принять участие в различных народных конкурсах.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.