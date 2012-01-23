Владивостоку обещают небольшой снег

После долгожданного снега в пятницу на Владивосток обрушились свирепые морозы. Да и снега-то было – кот наплакал, но если учесть, что почти два месяца в столице Приморье осадков вовсе не выпадало, то 20 января сродни празднику. А вот с морозами городу у моря очень не повезло. Что касается погоды на Дальнем Востоке в целом, то ее вновь определяет поле высокого давления, а также очередной глубокий циклонический вихрь, от которого вновь несладко будет островным территориям региона.

Итак, морозы во ВЛАДИВОСТОКЕ в дневные часы на этой неделе будут колебаться в пределах 15-18 градусов. С наступлением сумерек в главном городе Приморского края происходит понижение температуры до минус 19-22. В пятницу синоптики вновь обещают небольшой снег.

Бесснежной обещает быть неделя у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Что касается дневной температуры, то она не превышает 23-28 градусов мороза. Еще холоднее здесь после захода солнца – до 33-35 ниже нуля.

Под стать сейчас и погода в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Вновь в столице Амурской области осадков не предвидится. Зато морозы даже днем доходят до 24-29 градусов ниже нуля. В ночные часы воздух в главном городе Приамурья остывает до минус 31-35.

До среды на ЮЖНО-САХАЛИНСК будет падать снег. После чего осадки в столице островной области ожидаются не раньше субботы. Днем температура по-прежнему сохраняется в пределах 11-13 градусов мороза. В темное время суток воздух гораздо холоднее – до минус 15-29.

А вот в МАГАДАНЕ снега в ближайшую семидневку не ожидается. В дневные часы температура выше 14-17 градусов мороза не поднимается. По ночам же она понижается до минус 18-22. Начиная с субботы весь температурный фон в столице Магаданской области станет гораздо ниже.

В среду возможен снег в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Температура воздуха днем все такая же - 3-5 градусов мороза. Почти не меняется и ночной температурный фон в столице Камчатского края – 7-10 ниже нуля.

«Золотой Рог».