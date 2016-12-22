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ТОФ передали подлодку, которую ремонтировали 13 лет
Амурский судостроительный завод сообщил о завершении длившегося 13 лет ремонта подлодки «Комсомольск-на-Амуре», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Десять дней назад лодка прошла программу ходовых испытаний и вернулась на сдаточную базу предприятия.
«К пирсу сдаточной базы Амурского судостроительного завода в городе Большой Камень пришвартовалась вернувшаяся с заводских ходовых испытаний большая подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре". Благодаря профессионализму и четким действиям испытательной команды, а также усилиям экипажа субмарины, поставленные программой испытаний задачи выполнены», – говорится в сообщении пресс-службы завода.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: ДЭПЛ «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 была отправлена в ремонт в 2003 г. Однако из-за нехватки средств ремонтные работы были отложены. Всего с 1980-го по 1994 г было построено 28 подлодок этого проекта. Длина субмарины – более 70 м, водоизмещение – около 3200 т, экипаж – 52 человека., глубина погружения – до 300 м.
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