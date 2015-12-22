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Россиянам могут отменить визы для поездок в Японию
22 Декабря 2015, 17:13 | Дальний Восток
Россия готова к ослаблению визового режима с Японией вплоть до полной отмены для стимулирования туризма между двумя странами, заявили в российском посольстве в Японии. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
- Мы все еще ведем переговоры, но мы готовы к этому, - сообщил сотрудник дипведомства.
В настоящее время Японию посещают до 60 тысяч туристов из России в год, примерно столько же из Японии туристов приезжают в Россию. Для сравнения, Японию посещают до 4 миллионов китайских туристов в год.
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Теги: виза Япония Посольство туризм
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