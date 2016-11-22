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Пакетные туры придут на Дальний Восток
Регионы Дальнего Востока являются перспективными для развития программ пакетных туров, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"В этом году уже пакетные туры предлагаются и в Москву, и в Санкт-Петербург, и идет работа над пакетными турами в другие регионы. В частности, в крупные города Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Мы считаем, что как направление пакетных туров очень перспективны дальневосточные регионы нашей страны - Приморский край, Якутия, Камчатка и другие", - сказал он.
По словам Сафонова, пакетные туры по России, которые включают в себя перелет, трансфер, размещение и питание - это новый для рынка продукт, сообщает "До 2015 года его фактически не существовало. При этом российские туристы, которые познакомились с этим форматом путешествий во время заграничных турпоездок, оценили преимущества "пакетов" и нередко отдавали предпочтение зарубежным направлениям именно по этой причине", - напомнил глава Ростуризма.
"С изменением конъюнктуры рынка в пользу внутреннего и въездного туризма, которая произошла в 2014-2015 годах, российский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам и переформатировал свои внутрироссийские предложения в пакетные туры - в соответствии с актуальными потребностями россиян", - отметил он.
Сафонов добавил, что "пакеты" позволяют экономить потребителю до 50% затрат по сравнению с самостоятельным путешествием.
"Однако расширение практики формирования и продаж пакетных туров находится в зависимости от состояния инфраструктуры и сервиса туризма в регионах. В те субъекты федерации, где недостаточно развита туристская инфраструктура, предложение пакетных туров ограничено. Чтобы предлагать пакетные туры в регион, там должны быть гостиницы и пансионаты достаточно высокого уровня с питанием и резервом свободных номеров", - уточнил собеседник агентства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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