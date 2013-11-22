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В Амурской области началось строительство домов в новом городе у космодрома Восточный

22 Ноября 2013, 17:59 | Дальний Восток
Специалисты начали возводить первые восемь домов из 17 в рамках первого этапа строительства жилья для обслуживающего персонала космодрома Восточный (Амурская область), сообщил в четверг журналистам начальник дальневосточного филиала "Спецстройтехнологий" (организация, подведомственная Спецстрою) Тельман Шихахмедов.
 
На территории космодрома Восточный в настоящее время строится новый город, название которого пока не выбрано. В нем будут жить специалисты, обслуживающие космодром.
"На сегодняшний день приступили к первому этапу строительства первой очереди объектов (нового) города. Начали строить первые восемь домов из 17 запланированных на первом этапе. Кроме того, первый этап предполагает строительство детского сада и административного здания", — сказал Шихахмедов.
 
"Дома все проектные, монолитные, с вентилируемыми фасадами. Дома будут шести-, девяти- и двенадцатиэтажные", — сказал Шихахмедов.
 
"После завершения строительства мы сдаем дома с полной отделкой и меблированными квартирами", — отметил он, уточнив, что в 17 домах (первый этап строительства) будут проживать 5 тысяч человек, а всего на 105 гектарах земли планируется построить 40 домов на 30 тысяч человек.
 
Космодром Восточный строится вблизи поселка Углегорск в Приамурье. Первый пуск ракеты-носителя с этого космодрома планируется в 2015 году, первый запуск пилотируемого космического корабля — в 2018 году, пишет РИА "Новости".
 
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: космодром  Восточный  Амурская область 



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