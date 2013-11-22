В Амурской области началось строительство домов в новом городе у космодрома Восточный

Специалисты начали возводить первые восемь домов из 17 в рамках первого этапа строительства жилья для обслуживающего персонала космодрома Восточный (Амурская область), сообщил в четверг журналистам начальник дальневосточного филиала "Спецстройтехнологий" (организация, подведомственная Спецстрою) Тельман Шихахмедов.

На территории космодрома Восточный в настоящее время строится новый город, название которого пока не выбрано. В нем будут жить специалисты, обслуживающие космодром.

"На сегодняшний день приступили к первому этапу строительства первой очереди объектов (нового) города. Начали строить первые восемь домов из 17 запланированных на первом этапе. Кроме того, первый этап предполагает строительство детского сада и административного здания", — сказал Шихахмедов.

"Дома все проектные, монолитные, с вентилируемыми фасадами. Дома будут шести-, девяти- и двенадцатиэтажные", — сказал Шихахмедов.

"После завершения строительства мы сдаем дома с полной отделкой и меблированными квартирами", — отметил он, уточнив, что в 17 домах (первый этап строительства) будут проживать 5 тысяч человек, а всего на 105 гектарах земли планируется построить 40 домов на 30 тысяч человек.