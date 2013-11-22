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На Сахалине введены в строй уникальные противолавинные защитные сооружения
На одном из самых опасных участков железной дороги Сахалина (Дальневосточная магистраль) завершены работы по возведению противолавинных защитных сооружений. Работы продолжались в течение двух лет, объем вложений ДВЖД составил около 130 млн рублей, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ведомства.
На 219 километре линии Корсаков–Ноглики Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги сданы в эксплуатацию противолавинные защитные сооружения.
Возведенный объект уникален. Сооружение комплекса многорядных снегоудерживающих заборов велось в труднодоступных условиях сахалинских гор с перепадами высот от 26 до 43 градусов. Построено около полутора километров защитных сооружений, использовано более 2 тысяч кубометров высококачественного бетона.
На завершающем этапе между стальными упорами на бетонных фундаментах была натянута специальная металлическая сеть. Именно она будет нести основную нагрузку по удерживанию снежных масс на всей площади склона – около ста тысяч квадратных метров. Всего по данному склону, нависающему над железной дорогой, сооружено 18 рядов снегоудерживающих заборов-ограждений длиной от 50 до 120 метров.
Среди особенностей магистрали в Сахалинской области - не только ширина ее колеи (1067 мм), но и пересеченная местность на отдельных участках. На протяжении 300 километров она проходит вдоль морского побережья под склонами крутых гор. Именно здесь под воздействием природных факторов вероятность схода лавин особенно возрастает.
Сегодня на островной дороге насчитывается порядка 50 лавиноопасных участков. За каждым из них установлен особый контроль специалистов снеголавинной станции.
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