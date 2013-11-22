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В Петропавловске-Камчатском появятся шесть дорожных развязок

22 Ноября 2013, 10:28 | Дальний Восток

Строительство шести дорожных развязок на территории Петропавловска–Камчатского предусмотрено в государственной программе "Развитие транспортной инфраструктуры в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы", сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.

По словам министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Юрия Зубаря, они будут находиться на наиболее проблемном месте – в районе Северо-Восточного шоссе.

Уже в 2013 году началась реализация проектов по реконструкции дороги общегородского значения - улица Вулканная - улица Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с проспектом Победы) и начало строительства магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова. Эта дорога будет выходить в районе улицы Карла Маркса. Укладка асфальта здесь начнется уже весной 2014 года.

Только в 2013 году на строительство этих двух развязок направлено 283 млн. руб.

"Когда проект будет полностью реализован, мы сможем пользоваться качественной, четырехполосной дорогой. Это даст возможность транспортному потоку при въезде в город, сразу уходить в район восьмого, десятого километра", - сказал Юрий ЗубарьЬ.

Госпрограммой до 2017 года предусмотрено финансирование развития дорожной сети Петропавловска-Камчатского в размере 2,03 млрд. руб.

В частности, начнется строительство дорог от поста ГИБДД до улицы Академика Королева, автомобильной дороги по проспекту Таранца (от перекрестка с улицей Ларина до пересечения с улицей в районе перспективной застройки); дороги по улице Дальневосточной; автомобильной дороги по улице Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с улицей в районе перспективной застройки); и многое другое.

"Также ведется проектирование строительства дороги, по которой жители микрорайона Северо-Восток смогут проехать до ул.Циолковского, в районе БАМа, не выезжая на Северо-Восточное шоссе. Средства на эти работы предусмотрены в принятой Государственной программе. Уверен, что к 2018 году эти работы будут завершены", - сказал Юрий Зубарь.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: дороги  инфраструктура  госпрограммы  Камчатка  строительство  проекты 



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